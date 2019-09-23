"معلمي ايتاي البارود" تكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمتفوقين

كرمت اللجنة النقابية للمعلمين بايتاي البارود برئاسة عبد العظيم حجازي، أعضائها الحاصلين عل الماجيستير والدكتوراه وأيضًا أبناء المعلمين المتفوقين لعام 2018/ 2019 بمراحل التعليم المختلفة من أبناء المعلمين وعددهم 61 طالب وذلك بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين ونقيب معلمي دمنهور، ومحمد كحك رئيس مجلس مدينة ايتاي البارود، ومحمد دسوقي مدير عام الإدارة التعليمية بالمدينة، وخالد شلبي نقيب معلمي كوم حمادة.



ورحب عبد العظيم حجازي في بداية الحفل، بالحضور وقدم التهنئة للمعلمين وأبنائهم وناشدهم بالحفاظ على التميز لتحقيق المزيد من النجاح والتألق، متوجهًا بالشكر لوكيل أول المعلمين لحرصه على الحضور وتكريم المعلمين والطلاب.



وأكد إبراهيم شاهين في كلمته على دعم النقابة لأعضائها في جميع المجالات مستعرضًا إنجازات النقابة العامة وصندوق الزمالة من زيادة الميزة التأمينية ودعم العمرة والمصايف ومضاعفة رأس مال الصندوق وتقديم دعم مادي قدره 20 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المستعصية وغيرها من الخدمات.



وأعلن وكيل أول المعلمين عن تنظيم رحلة ترفيهية مجانية للطلبة المتفوقين من أبناء المعلمين والطلبة المشاركين في الحفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدينة الإسكندرية كمنحة مقدمة من النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور.



تخلل الحفل عروضا فنية للطلاب الموهوبين شارك فيها طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم والتي قدمت بعض العروض المذهلة التي نالت إعجاب الحاضرين.



ونقل محمد كجك تهنئة وتحيات "محافظ البحيرة" للطلبة المتفوقين والمعلمين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وقدم دعوة باسم المحافظة لرحلة ترفيهية مجانية بالتنسيق مع اللجنة النقابية والإدارة التعليمية إلى مدينة رشيد التي تتميز بالمعالم السياحية والتاريخية.



ومن جانبه أوضح محمد دسوقي مدير عام الإدارة التعليمية بايتاي البارود أهمية التنسيق والتعاون بين الإدارة التعليمية ونقابة المعلمين من أجل تعظيم الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على المعلمين وأسرهم والعملية التعليمية.



وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادات التقدير والجوائز الرمزية للمعلمين والطلاب لتحفيزهم على الحفاظ على التميز والإبداع.