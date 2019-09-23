معلمو أبو قرقاص تجتمع لمناقشة أوضاع المعلمين واستعداد العام الدراسي الجديد

اجتمعت اللجنة النقابية للمعلمين بأبو قرقاص محافظة المنيا برئاسة حامد الشريف الأمين العام المساعد للنقابة العامة ورئيس اللجنة بناءً على توجيهات " خلف الزناتي " نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك لمناقشة أوضاع المعلمين بالمحافظة وتجهيزات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد كما تم مناقشة مشكلات المعلمين، وسرعة التواصل الى حلول للمشكلات التي يواجهها الأعضاء.



وتقدم حامد الشريف بخالص التهنئة للسادة الزملاء من المعلمين وأيضًا الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وطالب أعضاء اللجنة بضرورة متابعة التطورات الخاصة للمعلمين ومقابلتهم لتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم.



وأكد "الشريف" خلال الاجتماع تأييد جموع المعلمين لتوجهات الدولة المصرية، وتأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي وشدد على عدم الانصياع لما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، من رسائل كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن مصرنا الغالية.