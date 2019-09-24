ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين يقرر وقف منح تراخيص مخابز بلدية جديدة.. إلا في هذه الأماكن

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن تراخيص المخابز البلدية الجديدة، مطالبا مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية بوقف منح تراخيص مخابز بلدية جديدة إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق المحرومة بدءا من أول أغسطس الجاري.

وحدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط لمنح تراخيص إنشاء مخبز بلدي، من بينها أن تكون مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترًا بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار بالخرسانة المسلحة وحوائط مغطاة بالسيراميك.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه ينبغي وجود مصدر للمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأن تكون أرضية المخبز مبلطة ومصادر للمياه خاصة بعجن الخبز آليًا وألا تكون معدات التشغيل قابلة للصدأ.

وأوضح التقرير أنه ينبغي أن عدم تعرض الخبز للهب شديد ووجود مصادر للوقود من سولار أو غاز وتوافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الوقود وعدم الوصول لمعدل التلوث المحظور، وعزل الفرن نصف الآلي وفقًا للمواصفات حراريًا ووجود منافذ لتهوية الخبز المنتج ومنفذ لبيعه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين: منح تراخيص جديدة للمخابز البلدية بهذه الشروط

بعد قرار وزير التموين.. شروط منح تراخيص فتح مخبز بلدي جديد

ترشيحاتنا

بالقميص وحافية.. اليسا تثير الجدل بصورة على الارجوحة.. ومتابعوها: اشتقنالك

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

نص شكوي مجلس الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

بـ كرانيش قصيرة.. ناهد السباعي بـ اطلالة عصرية في مهرجان الجونة

اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

شكوى من الأهلي ضد خالد الغندور.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم