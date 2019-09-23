عمرو ياسين: فكرة تقديم دراما قصيرة ليست جديدة ولكن

أكد المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين إن فكرة الدراما القصيرة والتى قدمها فى مسلسل " نصيبى وقسمتك " ليست جديدة.



وتابع " عمرو محمود ياسين" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه كان يتم تقديم مايسمى بالسباعايات فى الدراما المصرية قبل سنوات، إلا أن فريق عمل نصيبى وقسمتك قدموا قصة درامية فى 3 و5 حلقات.



وأضاف "عمرو محمود ياسين":"أن تلك النوعية من الأعمال من المهم أن تكون موجودة على الساحة بجانب الأعمال التليفزيونة التى تقدم فى 30 حلقة.