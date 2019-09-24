برلماني: القضاء على الروتين مهم لزيادة حجم الاستثمار

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموزانة، بمجلس النواب، إن إصلاح الهيكل الاقتصادي في مصر يحتاج إلى عناصر قوية يدار من خلالها، والتخلص من عناصر الضعف التي يعاني منها الاقتصادي القومي.



وأضاف النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طريق الإصلاح الهيكي للاقتصاد المصري، يحتاج إلى رفع الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات بشكل كبير.



وتحدث عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن القضاء عن البيروقراطية والروتين وأهميتهما في طريق الإصلاح الهيكي، حيث أن ذلك يشكل عقبات أمام المستثمرين، وبالقضاء عليها تزود من فرص الاستثمار.



واتسعرضت المجموهة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030"؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.



وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعيًا لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجًا.