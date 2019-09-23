مسألة تجارية.. أول تعليق من السفارة البريطانية على إفلاس توماس كوك

قالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة إن انهيار توماس كوك مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم.



وقالت إن الحكومة البريطانية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعمل على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، حيث يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150،000 مسافر في الخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم.



وتابعت: أن السفارة تعمل مع الحكومة المصرية في هذا الشأن وهذا قرار لا يقتصر على مصر.



واستكملت: من المتوقع أن ينضم أغلب السياح البريطانيين إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عودة رحلاتهم المحجوزة مسبقا.



واستطردت: تضمن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة إلى عملاء توماس كوك خلال الفترة المتأثرة بانهيار الشركة.



نصحت المسافرين المتضررين بزيارة موقع thomascook.caa.co.uk ، أو الاتصال على +441753330330 إذا كنت مسافرًا بالخارج أو الاتصال على 03003032800 إذا كنت في المملكة المتحدة. "