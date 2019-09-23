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أخبار العالم

عبث.. صحيفة إماراتية تكشف عن خطة تركيا الشيطانية لاستغلال اللاجئين السوريين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:45 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين في تركيا
شريف سيد
رأت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة الآمنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة، يعد أمرا خطيرا للغاية.

وحذرت الصحيفة كلا من الولايات المتحدة ودول أوروبا، من تهديد الرئيس التركي بأنه أما أن تحصل بلاده على مزيدا من التمويل من الاتحاد الأوروبي أو سيفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين لدول أوروبا، وهو ما اعتبرته تهديدا صريحا ومحاولة لى يد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن فكرة أردوغان عن تسوية أوضاع ملايين اللاجئين في المنطقة الآمنة المزعومة يجب أن تدق أجراس الإنذار، مع التقارير التي تشير إلى توطين تركيا لأكثر من 300 ألف لاجئ سوري في المناطق التي استولت عليها بعفرين، وبعض المناطق الأخرى.

واعتبرت الصحيفة أن نقل اللاجئين السوريين إلى هذه المناطق في سوريا، ليس بهدف الأزمة العالقة بل تهدف إلى تغيير الطبيعة الكردية لهذا الجزء من سوريا بشكل جذري، وهو ما تعتقد تركيا بأنه سيساعد في حل مشكلة القوات الكردية التي تحاربها منذ فترة طويلة.

وأضافت أن التاريخ أثبت أن العبث التركي بالتركيبة السكانية لمنطقة معينة يؤدي فقط إلى المزيد من العنف والمعاناة التي لا توصف.

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