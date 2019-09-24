البرلمان يطالب الحكومة بإعادة تسعير فواتير الكهرباء والغاز للمصانع

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإصلاح الهيكي للاقتصاد المصري، يكمن في التمويل وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا على المستثمرين.



وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة الفائدة تصل لـ 18%، وهذا نسبة عالية للغاية وتعوق الاستثمار، مطالبًا من الحكومة ضرورة تخفيضها.



كما طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان من الحكومة بضرورة إعادة تسعير المهرباء والغاز بالنسبة للمصانع، مشيرًا إلى أن ذلك يصب في صالح الإصلاح الهيكي للاقتصاد.



واتسعرضت المجموهة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030"؛ إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.



وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعيًا لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجًا.