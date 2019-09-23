بطريرك أنطاكية يترأس صلوات سيامة أسقف لمدينة ساو باولو البرازيلية

سيم صاحب الغبطة الأنبا يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك صاحب النيافة المطران جورج خوري علي إيبارشية سيّدة الفردوس في مدينة ساو باولو البرازيلية.



حضر الاحتفال شعب الكنيسة والأباء الكهنة، وقام البطريرك يوسف العبسي، بتسليم عصا الرعاية إلي المطران الجديد.



وجاء ذلك في إطار زيارة غبطته الرعوية إلي أمريكا الجنوبية وبالتحديد إلي دول البرازيل والأرجنتين.



وينتقل بعدها إلى أمريكا الشمالية؛ لكي يلتقي بأبناء الجالية في بوسطن، علما بأن هذه الزيارة سوف تستغرق شهرًا، ويعود بعدها إلي بيروت.