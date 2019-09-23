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أخبار العالم

الحكومة البريطانية: جونسون يؤيد الاتفاق النووي الإيراني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:33 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رويترز
ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يؤيد الاتفاق النووي الإيراني، موضحا بذلك تصريحات أدلى بها جونسون في وقت سابق لقناة سكاي نيوز.

وأشار جونسون خلال تلك التصريحات إلى أن الوقت حان للتفاوض على اتفاق جديد بغض النظر عن آراء أي شخص في لاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وقال المتحدث "رئيس الوزراء يؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الإيرانيون غير ملتزمين حاليا (بالاتفاق) ونحن بحاجة لأن نعيدهم إلى الالتزام. إذا كان هناك سبيل لفعل ذلك فإننا منفتحون على بحث حلول ممكنة".

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