أجهل من الدابة.. الباز يكشف بـ الدليل إصرار محمد ناصر على تشويه الجيش المصري ..فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر شخص خائن، معقبا «باع نفسه للشيطان بشكل كامل».





وأضاف الإعلامي محمد الباز ، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، «محمد ناصر باع نفسه لجماعة إرهابية، والثقافة والتعليم لا تقود شخصًا ليكون حليفًا لجماعة الإخوان إلا إذا كان مزيفًا، ومحمد ناصر شخص مزيف بشكل كامل».





وتابع الإعلامي محمد الباز «الأمر وصل بمحمد ناصر أن يشكك في الجيش المصري، وحاول بكل جهد أن ينفي عن الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض، وحاول وضع كل التفسيرات لنفي ذلك».





وعرض الإعلامي محمد الباز ، مقطع فيديو لمحمد ناصر، متحدثا عن الجيش المصري، قائلا «من كان جند مصر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل كانت مصر دولة مستقلة ولها جيش، والحقيقة أنه لم يكن هناك جيش في مصر على الإطلاق، والذي كان موجودا في مصر حامية بريطانية وهي التي كانت مسئولة عن حماية مصر، والإسلام عندما دخل مصر، لم يكن هناك جنود مصريون، حتى يقول أن الجندي المصري خير أجناد الأرض».





وعلق الإعلامي محمد الباز على كلام محمد ناصر «هذا الجاهل يقصد أن مصر لم يكن بها جيش أيام الرسول، والحديث الشريف الذي ورد على لسان عمرو بن العاص، جاء حينما دخل إلى مصر، عندما ألقى خطبته على المصريين، وقال لهم هذا الحديث، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض".



