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رياضة

حفل The best.. نادي ليدز يونايتد يحصد جائزة اللعب النظيف خلال عام 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:33 م
مارسيلو بيلسا مدرب
مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد
محمد رشاد
فاز مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وستذهب الجوائز أيضا لأفضل 11 لاعب ولأفضل 11 لاعبة في العالم FIFPro، حيث يتم اختيار فريق مكون من أفضل اللاعبين وآخر للسيدات، ويتم اختيارهم وفقا لأفضل لاعب في كل مركز تكتيكي.
حفل The best.. نادي ليدز يونايتد يحصد جائزة اللعب النظيف خلال عام 2019

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