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رياضة

مجلس إدارة الشمس يدعم الدولة ضد الشائعات المغرضة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:38 م
ة نادي الشمس
ة نادي الشمس
منتصر الرفاعى
أصدر مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي د.أسامة أبوزيد بيانا يدعم فيه الجيش المصري والشرطة بعد حملة الشائعات التي طالت البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء نص البيان:

يؤكد نادي الشمس الرياضي ممثلا في مجلس إدارته وموظفيه وعماله وأعضاءه ثقته الكبيرة في قيادته السياسية وجيشه الوطني المخلص وشرطته الباسلة .

ونؤكد اننا علي قناعة تامة بالتحديات التي تحدث في اطار الاصلاح والتصحيح الاقتصادي ونعلم جيدا حجم الخطر الذي هب علي مصر من الحملة الممنهجة والرخيصة التي يقودها ابواق اعلامية دولية.

ونحن علي ثقة في عدم تأثر المصريين بالشائعات المغرضة والتي تصدر دون ضمير واخلاق والتي تهدف الي النيل من امن وامان مصر .

كما نؤكد ايماننا العميق بقيادتنا السياسية وقدرتها علي التصدي لتلك المحاولات الخبيثة التي تزيدنا قوة وصلابة في المضي قدما نحو مسيرة التقدم والازدهار .

ثقتنا كمصريين في الرئيس السيسي وقيادتنا وجيشنا الباسل بلا حدود ونعلم ان ما حدث من محاولات رخيصة للنيل من بلدنا وزعزعة استقراره لن يحدث ابدا في ظل وعي الشعب الذي يعلم محاولات أعداء الوطن .
مجلس إدارة الشمس يدعم الدولة ضد الشائعات المغرضة

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