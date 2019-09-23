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فن

معز مسعود يعلن مفاجأة جديدة للمرأة بطلتها شيرى عادل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:51 م
أحمد البهي
انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء مبهرة كعادة المهرجان كل عام، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، وكان منهم المنتج والباحث معز مسعود.

وأعلن معز مسعود من مهرجان الجونة السينمائي، إنتاجه عملًا جديدًا يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.

كما أعلن معز مسعود، الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda الذي تم الإعلانه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.

يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح من مهرجان "كان" السينمائي، أنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.

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