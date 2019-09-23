مدينة الروبيكي: جودة صناعة الجلود ارتفعت 40 %.. فيديو

قال ياسر المغربي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة المسؤولة عن مدينة الروبيكي، إنه تم نقل جميع العاملين في مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي في المرحلة الأولى.



وأضاف ياسر المغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم نقل مدابغ الجلود غلى مدينة الروبيكي للحفاظ على البيئة من التلوث".



وتابع ياسر المغربي:" الصناعة في مجرى العيون كانت رأسية وليست أفقية، وإنتاج مدابغ الجلود في مدينة الروبيكي ارتفع بشكل كبير وزادت جودة وكمية المنتج بـ 40 % عما كانت في منطقة مجرى العيون، وذلك لأن كل المستثمرين الكبار اشتروا معدات جديدة لتوافر مساحة كبيرة للعمل على صناعة الجلود".

