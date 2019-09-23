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هجوم ممنهج ضد كوكب الشرق.. أم كلثوم لم تسلم من الإخوان.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
محمود محسن
استنكر المنشد المغربي جواد الشاري، تصريحات للقيادي الإخواني الدكتور عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث فيها عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ " مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، حيث ذكر الشاري، أن سقطات هذا القيادي الإخواني ليست الوحيدة التي صدرت منه.

وأضاف المنشد المغربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" الذي يعرض عبر فضائية "TeN"، أن هذا الشخص لديه شعور بالنقص تجاه كل البلدان العربية التي لديها حضارات وتاريخ عريق ومجيد في الفن والثقافة.

وتابع أن الشعب الكويتي شقيق للجميع وتربطنا جميعا علاقات طيبة مع هذا الشعب، ولكن هناك شخصيات متطرفة ذات أفكار شاذة، تحاول تدمير الدول العربية .

وأشار إلى أن هناك دائما هجوم ممنهج ضد أم كلثوم من أصحاب الايدلوجية المتطرفة، حيث إن أغاني أم كلثوم ما زالت حتى الآن تقاوم الانحطاط الفني الذي نعيشه الآن، كما أنها ربت جيلا كاملًا على الذوق الفني، كما أن الجميع يحسد مصر على ريادتها الفنية في العالم العربي وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل.

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