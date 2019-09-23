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أخبار العالم

ظهور جديد لـ الوليد بن طلال: السعودية بلاد الفخر والعزة.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:46 م
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
قسم الخارجي
هنأ الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، السعودية وقادتها باليوم الوطني، وذلك عبر نشر شريط فيديو في حديثه عن التنمية في بلاده.

وقال بن طلال في شريط الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السعودية بلاد فخر وعز، بلاد الحرمين الشريفين، حيث تمر بتغيير استراتيجي كبير".

وأضاف: "الحمد لله السعودية تمر بتغيير استراتيجي ودرامتيكي، متوقعا أن يكون مستقبلها بريقا للغاية".

وكتب الوليد بن طلال في تعليقه على الفيديو: "دام عزك يا وطن".



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