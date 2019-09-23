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رئيس بلدية الفجيرة: أم كلثوم هرم من أهرامات مصر وستظل قامة الفن والطرب.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
محمود محسن
استنكر محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة العالمية للمسرح ورئيس بلدية الفجيرة، تصريحات للقيادي الإخواني الدكتور عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث فيها عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ " مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، مؤكدا أن أم كلثوم قامة من قامات الدول العربية.

وأضاف رئيس الهيئة العالمية للمسرح ورئيس بلدية الفجيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن أم كلثوم ليست مصرية فقط، فمن حق كل عربي أن يُدافع عنها، كما أنها تُعد هرما من أهرامات مصر، وكانت وما زالت وستظل قامة في الفن والطرب.

وتابع رئيس الهيئة العالمية للمسرح ورئيس بلدية الفجيرة أن أم كلثوم أسست جيلا شاعريا طربيا، والجميع تعلم منها وستظل مصدر للتعلم و خلقت حالة صعب تكرارها في الوطن العربي، مؤكدًا أنه لن يّضر أم كلثوم شيئًا مما قيل عنها.

وأشار رئيس الهيئة العالمية للمسرح ورئيس بلدية الفجيرة إلى أن أم كلثوم أحيت كثيرة من الحفلات في الوطن العربي، وحضره حفلاتها الشيخ خليفة رئيس الدولة، والشيخ زايد رحمه الله، وخلقت حالة من الشغف والحب للشعر العربي.

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