ماسك طبيعي قادرعلى تفتيح اليدين سريعا



مكونات ماسك تفتيح اليدين :

علبة زبادي وعصير ليمونة

٤ ملاعق زيت لوز مر

٤زيت زيتون



طريقة تحضير واستخدام ماسك تفتيح اليدين:

يخلط ويوضع ع اليد بجونتي بلاستيك تفرك اليد بعد نص ساعة يكرر مرتين في الأسبوع يناسب الرقبة لكن بدون فرك.

انتهى فصل الصيف دون أن تنتهى آثاره على جمال المرأة وتعد مشكلة اسمرار اليدين نتيجة لأشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة من أشهر المشكلات التى تواجهها النساء مما يدفعهن للبحث عن ماسك تفتيح اليدين لعلاج هذه المشكلة بشكل طبيعى.نقدم لكم طريقة عمل ماسك سريع قادرة على تنعيم اليدين وتفتيحهما وإزالة آثار الشمس نهائيا من وصفات خبيرة التجميل، منى رزق: