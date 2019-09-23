ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك طبيعي قادرعلى تفتيح اليدين سريعا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:50 م
ماسك طبيعي قادرعلى
ماسك طبيعي قادرعلى تفتيح اليدين سريعا
اسماء محمد
انتهى فصل الصيف دون أن تنتهى آثاره على جمال المرأة وتعد مشكلة اسمرار اليدين نتيجة لأشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة من أشهر المشكلات التى تواجهها النساء مما يدفعهن للبحث عن ماسك تفتيح اليدين لعلاج هذه المشكلة بشكل طبيعى.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك سريع قادرة على تنعيم اليدين وتفتيحهما وإزالة آثار الشمس نهائيا من وصفات خبيرة التجميل، منى رزق:

مكونات ماسك تفتيح اليدين :
علبة زبادي وعصير ليمونة
٤ ملاعق زيت لوز مر
٤زيت زيتون

طريقة تحضير واستخدام ماسك تفتيح اليدين:
يخلط ويوضع ع اليد بجونتي بلاستيك تفرك اليد بعد نص ساعة يكرر مرتين في الأسبوع يناسب الرقبة لكن بدون فرك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب اسمرار الصيف.. أفضل طريقة لتبييض اليدين

بـ 10 جنيهات .. وصفة سحرية لـ تبييض الوجه في الصيف

تبييض البشرة في أسبوع .. طرق موفرة للرجال والنساء

ترشيحاتنا

مسيرة داعمة للرئيس السيسي في محافظة السويس.. شاهد

قرار عاجل من سموحة قبل لحظات من مواجهة الأهلي بالدوري

عندي جانب آخر فى الكويت.. رضوى الشربيني تثير الجدل.. والجماهير: هو إحنا قصرنا

مهم لكل بنت.. طريقة سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض في البيت

ملكات الشد والتجاعيد.. هجوم شرس على يسرا وإيناس الدغيدي وجاد شويرى.. أعرف السبب

محمد رمضان يواصل قذائفه ويفضح الهاربين بالخارج.. ويوجه رسالة للمصريين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا