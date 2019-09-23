رجال سلة الأهلي يفوز على أصحاب الجياد وديًا

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق أصحاب الجياد في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين بالإسكندرية.



وواصل الفريق عروضه القوية ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٨٤-٧٢ في إطار الاستعداد للمباريات القادمة.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية غدا الثلاثاء أمام فريق سموحة بختام المعسكر القصير المقام حاليا في الإسكندرية.



