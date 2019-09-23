الإسماعيلي يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس

خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى المران الأخير قبل السفر غدا إلى تونس ، تحضيرا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبل ، فى إياب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



المران غلب عليه الحصص البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال “بويان ستماتوفيتش” من شأنها الأرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.



كما تطرق لخوض تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة فيما خاض حراس المرمى تدريبات أبرزها قياس رد فعل لدى كل حارس مرمى.



واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.