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لو نزلت المظاهرات الإخوان هتقتلك.. صحفي يكشف مخطط الإرهابية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:12 م
الارهابية
الارهابية
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على فبركة الفيديوهات لتشويه صورة الدولة المصرية، موضحا أنهم سبق وأن صوروا اطفال سوريا وروجوا أن الأمن المصري هو الذي قتلهم.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن فضائية الجزيرة لا تكف ابدا عن الكذب والفبركة والتضليل للمصريين وإسقاط الدولة المصرية، لاعادة الاخوان مرة أخرى الي الحكم.

وأشار حسن الى أن مصر تعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية، وفي تقدم رهيب في كافة المجالات، منوها بأن الإخوان سوف يقتلون كل من يشارك معهم في التظاهرات للمتاجرة بهم في الإعلام الغربي والمعادي للدولة المصرية.

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