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حوادث

ضبط أكثر من 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي - اسلام مقلد
وجهت الإدارة العامة للمرور بمشاركة مديريات الأمن حملات مرورية وإنضباطية مُوسعة، من شأنها اتخاذ الإجراءات الفاعلة بتكثيف الحملات على كافة مواقف السيارات "سرفيس – أجرة" لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وكذلك القيام بحملات بكافة مديريات الأمن لإعادة الانضباط بالشارع المصرى، وضبط حالات سير المركبات بدون لوحات معدنية.

أسفرت جهودها خلال عشرة أيام عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-
فى مجال ضبط المخالفات المرورية المختلفة تم ضبط ( 54646) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، ضبط ( 632) مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، (3446) مخالفة موقف عشوائى.

وفى مجال ضبط حالات سير الدراجات النارية بدون لوحات معدنية تم ضبط (3903) مخالفات دراجات نارية "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية".

وفى مجال ضبط حالات سير السيارات بدون لوحات معدنية تم ضبط (1049) مخالفة سيارة "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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