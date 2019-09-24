نتائج جهود شرطة النقل والمواصلات بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط الآتى:-



ففى محطة سكك حديد المنيا تم ضبط (سيدة - بدون عمل) .. حال قيامها بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من إحدى المواطنات .. أثناء تواجدها بمحطة سكة حديد المنيا.



كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية أخرهم قضية " تبديد ") أثناء تواجده محطة سكك حديد الجيزة.



فيما ضبط (عاطل - سبق إتهامه فى عدد 19 قضية " سرقة متنوعة " - ومحكوم عليه فى 3 قضايا أخرهم قضية "سرقة ") لقيامه بسرقة 2 حافظة نقود من إثنين مواطنين أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد القاهرة.



وفى سياق متصل تم ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 10 قضايا أخرهم قضية "سرقة تيار كهرباء") .. حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.



كما تم ضبط (عاطل) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين.. أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد القاهرة.



فيما تم ضبط (عاطل ، وبحوزته سلاح ابيض " شفرة موس ") لقيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجوده بمحطة سكة حديد مغاغة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.