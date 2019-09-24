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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة.. ضبط 900 قضية متنوعة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (900) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع المواد الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته (3,550) طن "ملح طعام – لحوم مجمدة " معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (79,414 طن "هوالك شيكولاته – مسلى – شيكولاته خام – بندق سكر - زيت شيكولاته – شرش لبن – زيت صويا – كاكاو" - سلع غذائية مستلزمات إنتاج - 6000 قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

فيما تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,836 طن " شيكولاته" منتج نهائى معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية - 2,195 طن "جلى – كاكاو- شيكولاتة خام – سودانى – زيت طعام – مكسبات طعم"مستلزمات إنتاج) مجهولة المصدر.

وفى سياق متصل تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (263200) عبوة "مستحضرات تجميل " منتج نهائى وتحت التجهيز.. مدون عليها علامات تجارية مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ، (3,605) طن "زيوت عطرية – ألوان صناعية – إستيكرات - صابون – ملح " مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات ، بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) أثناء قيامه ببيع (75) لتر سولار معبأة داخل براميل قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها بأزيد من السعر الرسمى لأحد التجار،وتجميعه كمية قدرها (71800 لتر) من المواد البترولية (سولار - بنزين) للإتجار بها فى السوق السوداء.

فيما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات ، بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (28000لتر) من المواد البترولية (البنزين) للإتجار بها فى السوق السوداء.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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