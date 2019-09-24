توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. تعرف على عناوين مبادرة كلنا واحد

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 2019/8/27 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، بـ (مديرية أمن أسوان، مديرية أمن الشرقية ، مديرية أمن الغربية ، مديرية أمن الفيوم ، مديرية أمن المنيا ، مديرية أمن بنى سويف).
كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2019/9/2 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .
هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .
المنافذ المشاركة فى المرحلة التاسعة من مبادرة" كلنا واحد " فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية
1- محافظة القاهرة (37 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ميدان السيدة زينب.
- معرض رئيسى بمساحة 500م بميدان رمسيس أمام الجهة البحرية لمسجد الفتح .
- الفرجانى 14 شارع الزيتون تقاطع شارع ترعة الجبل .
- الفرجانى اول شارع جمال عبدالناصر السلام .
- هايبرالشرقية ميدان احمد حلمى الساحل .
- الفرجانى النعام 9 شارع عين شمس .
- الازهرى 9 شارع السلطان شعبان الفجالة الإزبكية .
- الفرجانى فرع شارع احمد عصمت – عين شمس .
- الفرجانى فرع شارع المؤرخ محمد رفعت – النزهة .
- الفرجانى فرع 13شارع روض الفرج – شبرا .
- المحلاوى فرع 26 شارع متولى الشعراوى – الحى العاشر - مدينة نصر.
- كازيون فرع مساكن التوفيق 16 ش المدينة الجديدة – مدينة نصر .
- كازيون فرع 8 شارع طومان باى بجوار مدرسة القبة الثانوية السكرية بنين – سرايا القبة .
- كازيون فرع 31 شارع الماس الحاجب – السيدة زينب .
- كازيون فرع 30 ش الشيخ ريحان بجوار وزارة الداخلية – عابدين.
- كازيون فرع 334 شارع الجيش – باب الشعرية .
- كازيون فرع 559 شارع بورسعيد – باب الشعرية .
- كازيون فر 79 ش احمد اسماعيل – عين شمس .
- كازيون فرع شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة أمام مدرسة الأورمان – المرج الجديدة .
- كازيون فرع 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 – مدينة المعراج – المعادى .
- كازيون فرع 38 شارع محمد سيد أحمد – امام شركة كهرباء حلوان – حلوان .
- العثيم فرع النزهة الجديدة 7 ش طه حسين ابراج ريتش هاوس .
- العثيم فرع حلوان شارع خسرو باشا بجوار البنك الأهلى .
- العثيم فرع 13 شارع سنان باشا – الزيتون .
- العابد فرع 56 شارع شبرا .
- رايه فرع 13 شارع ذاكر حسين – الحي السابع .
- رايه فرع الوفاء والامل أمام بوابة الوفاء والأمل ش نجاتى - سراج.
- راية فرع المعادى ش 105 عمر افندى سابقًا .
- اولاد رجب فرع 4 ش لاسلكى من شارع النصر – المعادى
- اولاد رجب فرع العاشر شارع محمد متولى الشعراوى – الحى العاشر – مدينة نصر .
- اولاد رجب فرع واندر لاند اخر شارع عباس العقاد– مدينة نصر .
- كارفور فرع المعادى - الطريق الدائرى – مدينى المعراج – زهراء المعادى .
- كارفور فرع كايرو فاستيفال مول .
- كارفور فرع الشروق سكاى بلازا مول الكيلو 37 .
- فتح الله فرع 310 ش ترعة الجبل – الزيتون .
- فتح الله فرع صلاح سالم ابراج العبور امام كبرى الفنجرى .
2- محافظة الجيزة (15 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- المجمع الشرطى بــ 6 اكتوبر – ثان اكتوبر .
- شارع لاشين مع ش المريوطية – فيصل الاهرام .
- شادر الفرجانى فرع الثلاثينى – فيصل .
- هايبر وان فرع الشيخ زايد امام مدينة الخمائل – 6 اكتوبر .
- الفرجانى فرع العشرين – ميدان الملكة .
- كازيون فرع 690 و 691 المجاورة الثالثة امام المعهد العندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث – 6 اكتوبر .
- كازيون فرع 31 ش الرشيدى عمارة الجنيدى متفرع من ش احمد عرابى – المهندسين .
- كازيون فرع 9 ش محمود رمضان متفرع من ش المحطة بجوار صرافة كروان – فيصل .
- كازيون فرع 6 ش هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام .
- العثيم فرع اللبينى – طريق اللبينى – فيصل .
- العثيم فرع العمرانية ش ترعة الزمر ناصية شارع الهرم .
- اولاد رجب فرع الاطباء – اول فيصل بجوار برج الاطباء 110 – اولاد رجب فرع المريوطية ش المجزر الآلى – اللبينى – الخرم .
- كارفور فرع دندى مول الكيلو 38 طريق أسكندرية الصحراوى .
3- محافظة الاسكندرية (26 منفذ (22منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 3 بالمنشية
- 2 بمحطة مصر
- الورديان
- 3 بالعوايد
- العجمى البطاش
- الهانوفيل
- باكوس
- عزبة الفلكى
- شارع الترعة المردومة
- 2 بمحرم بيك
- كرموز
- العامرية
- سيدى بشر
- العاصفرة قبلى
- معرض رئيسى بمساحة 400م بميدان محطة مصر – العطارين
- شادر بمساحة 300م امام محطة قطار ابوقير – المنتزه اول
- مول تجارى ش محمد نجيب – ميامى
- فتح الله فرع المنتزة اسفل ابراج شيراتون المنتزة
- فتح الله بجوار الفورسيزون – سان ستيفانو رمل امل
4- محافظة مطروح (11 منفذ(5منفذ ثابت، 6 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- شارع المرور , ش زاهر جلال ، ش التهريب ، مجمع اسواق فتح الله ، ش الاسكندرية .
5- محافظة البحيرة (8 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 3 بمدينة دمنهور .
- 2 بمدينة كفر الدوار .
- 1 بمدينة ايتاى البارود .
- 1 بمدينة الدلنجات .
فتح الله فرع دمنهور امام ميدان النافورة .
6- محافظة الغربية (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- مدينة المحلة
- مدينة طنطا
- فتح الله فرع 9 ش حسن حسيب أمام كلية تجارة – طنطا.
7- محافظة كفر الشيخ (8 منفذ (4منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 2 مدينة كفر الشيخ
- مدينة دسوق
- اولاد رجب فرع مزلقان السلخانة-ابراج زهدى ش الدلتا.
8- محافظة المنوفية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- شبين الكوم ،قويسنا،بركة السبع، تلا،الشهدا،الباجور، اشمون،منوف،السادات.
9- محافظة دمياط (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- دمياط الجديدة
- فارسكور
- دمياط
- اولادرجب فرع سيتى جراند-مول المنطقة المركزية المرحلة الاولى ش جمال عبد الناصر دمياط الجديدة.
10- محافظة الدقهلية (23 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ش الجيش امام استاد المنصورة الرياضى
- مركز بلقاس بجوار كوبرى مستشفى بلقاس
- مركز شربين بجوار كوبرى المرور
- مركز اجا اما البنك الاهلى
- مركز ميت سلسيل بمركز الشباب
- مركز المنصورة بمركز شباب قرية بدواى
- قسم ميت غمر امام مدرسة الصياد
- بمدينة المنصورة وضواحيها
- اولاد رجب فرع المنصورة 2 امام استاد المنصورة
- فتح الله فرع شارع المشاية بجوار المحكمة المنصورة
11- محافظة الشرقية (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- قاعة جرفيه بمنطقة شارع الجلاء
- ارض (هابى لاند )الموجودة وسط مدينة فاقوس
- هايبر وان فرع العاشر من رمضان الكيلو 52 طريق اسماعيلية الصحراوى
- راية فرع الزقازيق برج الشانزليزية شارع الغشام القومية
12- محافظة القليوبية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- امام حى شرق شبرا الخيمة
- امام حى غرب شبرا الخيمة بجوار نادى المؤسسة العمالية
- حديقة الطفل بنهاية الفلل بمدينة بنها
- مكتبة غريب بميدان القناطر الخيرية
- هايبر الشرقية فرع ش 15 مايو – شبرا الخيمة ثان
- هايبر المحلاوى فرع مسطرد – شبرا الخيمة ثان
- الفرجانى فرع ش الجديد - شبرا الخيمة ثان
- مول العابد فرع طوخ – الكيلو 37 طريق مصر الاسكندرية الزراعى
- اولاد رجب فرع عبور شباب 22 ب – مول ابو المعاطى اسكان شباب
13- محافظة بورسعيد (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:
- بمنطقة مساكن اللنش - المناخ
14- محافظة الاسماعيلية (6 منفذ(منفذ ثابت،5 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ساحة مركز شباب الشيخ زايد ، قسم ثالث الاسماعيلية
15- محافظة السويس (5 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- منطقة الصباح دائرة قسم فيصل
- ميدان الأربعين
- أمام قسم السويس
- أمام محكمة السويس
- أمام قسم فيصل.
16- محافظة شمال سيناء (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:
- ش 23 يوليو أمام البنك الأهلي بجوار حديقة المالح
17- محافظة جنوب سيناء (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- حي النور ، الهضبة ، السوق التجاري ،طور سيناء
- عدد (500) شنطة مدرسية من جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري (مجانية)
- مع الدفع بسيارات للتجمعات البدوية
18- محافظة الفيوم (18 منفذ متحرك) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 2 سيارة قسم أول الفيوم – 2 سيارة قسم ثان الفيوم – 2 سيارة مركز الفيوم – 2 سيارة مركز اطسا – 2 سيارة مركز سنورس -2 سيارة مركز طامية – 2 سيارة مركز ابشواي – 2 سيارة مركز الشواشنة – 2 سيارة مركز يوسف الصديق
19- محافظة بنى سويف (6 منفذ(3منفذ ثابت،3متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- سرداق بميدان المديرية القديم
- ساحة السوق بمركز شرطة الواسطى
راية فرع ميدان المديرية القديم بجوار عمر أفندي أمام الصالون الأخضر.
20- محافظة المنيا (6 منفذ(2منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- معرض بمنطقة شارع الجمهورية بالمنيا
- راية فرع ش طه حسين خلف فندق ايتاب.
21- محافظة أسيوط (16 منفذ(12منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- مبنى الغردقة التجاري بأسيوط
- ميدان المجذوب بأسيوط
- ديروط ، القوصة،منفلوط،أبوتيج،صدفا ،الغنايم،أبنوب،الفتح،ساحل سليم،البداري
22- محافظة الوادى الجديد (4 منفذ (3منفذ ثابت،1متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- نادي الشرطة بمدينة الخارجة
- منطقة البساتين بمدينة الخارجة
- مكتبة خاصة بمنطقة المروة بمدينة الخارجة
23- محافظة سوهاج (11 منفذ (6منفذ ثابت،5متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج
- معرض شارع سيتي
- معرض بيع المصنوعات شرق كوبري أخميم
- معرض مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج
- راية فرع ش سيتي مول –جراند سيتي "سوهاج 1"
- راية فرع عمارات الأوقاف شركة بيع المصنوعات ش المدارس "سوهاج 2".
24- محافظة قنا (7منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 33منافذ بمدينة قنا
- 1بمدينة نجع حمادي
- 1 بمدينة فرشوط.
- 1بمدينة قوص.
- 1بمدينة نقادة
25- محافظة أسوان (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- حديقة شيراتون .
- راية فرع 149ش كورنيش النيل أبراج زهرة أسوان بجوار غبور.
- راية فرع العقاد القطعة 83 حوض المنشية بندر أسوان .
26- محافظة البحر الأحمر (21 منفذ (10منفذ ثابت،11متحرك))) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- منطقة زرزارة الجديدة
- موقف سيارات قبلى
- الاسكان الاجتماعى الحرية 11
- 12 سوق الدهار ش الحرية
- شارع الاستاد
- ميدان السنترال
- شارع 68
- شارع السوق ( الغردقة، راس غارب ، سفاجا ، القصير ، مرسى علم ، حلايب ، شلاتين)
- اولاد رجب ، كارفور ، سبينز ، سمير وعلى المنصورة الجديدة، الاستاد الفجالة
- شادر بموقف السيارات والنقل الجماعى بالغردقة
27- محافظة الأقصر (10منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- دائرة قسم شرطة الاقصر
- دائرة مركز شرطة ارمنت
- دائرة مركز اسنا
كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2019/9/2 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .
هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .
المنافذ المشاركة فى المرحلة التاسعة من مبادرة" كلنا واحد " فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية
1- محافظة القاهرة (37 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ميدان السيدة زينب.
- معرض رئيسى بمساحة 500م بميدان رمسيس أمام الجهة البحرية لمسجد الفتح .
- الفرجانى 14 شارع الزيتون تقاطع شارع ترعة الجبل .
- الفرجانى اول شارع جمال عبدالناصر السلام .
- هايبرالشرقية ميدان احمد حلمى الساحل .
- الفرجانى النعام 9 شارع عين شمس .
- الازهرى 9 شارع السلطان شعبان الفجالة الإزبكية .
- الفرجانى فرع شارع احمد عصمت – عين شمس .
- الفرجانى فرع شارع المؤرخ محمد رفعت – النزهة .
- الفرجانى فرع 13شارع روض الفرج – شبرا .
- المحلاوى فرع 26 شارع متولى الشعراوى – الحى العاشر - مدينة نصر.
- كازيون فرع مساكن التوفيق 16 ش المدينة الجديدة – مدينة نصر .
- كازيون فرع 8 شارع طومان باى بجوار مدرسة القبة الثانوية السكرية بنين – سرايا القبة .
- كازيون فرع 31 شارع الماس الحاجب – السيدة زينب .
- كازيون فرع 30 ش الشيخ ريحان بجوار وزارة الداخلية – عابدين.
- كازيون فرع 334 شارع الجيش – باب الشعرية .
- كازيون فرع 559 شارع بورسعيد – باب الشعرية .
- كازيون فر 79 ش احمد اسماعيل – عين شمس .
- كازيون فرع شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة أمام مدرسة الأورمان – المرج الجديدة .
- كازيون فرع 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 – مدينة المعراج – المعادى .
- كازيون فرع 38 شارع محمد سيد أحمد – امام شركة كهرباء حلوان – حلوان .
- العثيم فرع النزهة الجديدة 7 ش طه حسين ابراج ريتش هاوس .
- العثيم فرع حلوان شارع خسرو باشا بجوار البنك الأهلى .
- العثيم فرع 13 شارع سنان باشا – الزيتون .
- العابد فرع 56 شارع شبرا .
- رايه فرع 13 شارع ذاكر حسين – الحي السابع .
- رايه فرع الوفاء والامل أمام بوابة الوفاء والأمل ش نجاتى - سراج.
- راية فرع المعادى ش 105 عمر افندى سابقًا .
- اولاد رجب فرع 4 ش لاسلكى من شارع النصر – المعادى
- اولاد رجب فرع العاشر شارع محمد متولى الشعراوى – الحى العاشر – مدينة نصر .
- اولاد رجب فرع واندر لاند اخر شارع عباس العقاد– مدينة نصر .
- كارفور فرع المعادى - الطريق الدائرى – مدينى المعراج – زهراء المعادى .
- كارفور فرع كايرو فاستيفال مول .
- كارفور فرع الشروق سكاى بلازا مول الكيلو 37 .
- فتح الله فرع 310 ش ترعة الجبل – الزيتون .
- فتح الله فرع صلاح سالم ابراج العبور امام كبرى الفنجرى .
2- محافظة الجيزة (15 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- المجمع الشرطى بــ 6 اكتوبر – ثان اكتوبر .
- شارع لاشين مع ش المريوطية – فيصل الاهرام .
- شادر الفرجانى فرع الثلاثينى – فيصل .
- هايبر وان فرع الشيخ زايد امام مدينة الخمائل – 6 اكتوبر .
- الفرجانى فرع العشرين – ميدان الملكة .
- كازيون فرع 690 و 691 المجاورة الثالثة امام المعهد العندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث – 6 اكتوبر .
- كازيون فرع 31 ش الرشيدى عمارة الجنيدى متفرع من ش احمد عرابى – المهندسين .
- كازيون فرع 9 ش محمود رمضان متفرع من ش المحطة بجوار صرافة كروان – فيصل .
- كازيون فرع 6 ش هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام .
- العثيم فرع اللبينى – طريق اللبينى – فيصل .
- العثيم فرع العمرانية ش ترعة الزمر ناصية شارع الهرم .
- اولاد رجب فرع الاطباء – اول فيصل بجوار برج الاطباء 110 – اولاد رجب فرع المريوطية ش المجزر الآلى – اللبينى – الخرم .
- كارفور فرع دندى مول الكيلو 38 طريق أسكندرية الصحراوى .
3- محافظة الاسكندرية (26 منفذ (22منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 3 بالمنشية
- 2 بمحطة مصر
- الورديان
- 3 بالعوايد
- العجمى البطاش
- الهانوفيل
- باكوس
- عزبة الفلكى
- شارع الترعة المردومة
- 2 بمحرم بيك
- كرموز
- العامرية
- سيدى بشر
- العاصفرة قبلى
- معرض رئيسى بمساحة 400م بميدان محطة مصر – العطارين
- شادر بمساحة 300م امام محطة قطار ابوقير – المنتزه اول
- مول تجارى ش محمد نجيب – ميامى
- فتح الله فرع المنتزة اسفل ابراج شيراتون المنتزة
- فتح الله بجوار الفورسيزون – سان ستيفانو رمل امل
4- محافظة مطروح (11 منفذ(5منفذ ثابت، 6 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- شارع المرور , ش زاهر جلال ، ش التهريب ، مجمع اسواق فتح الله ، ش الاسكندرية .
5- محافظة البحيرة (8 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 3 بمدينة دمنهور .
- 2 بمدينة كفر الدوار .
- 1 بمدينة ايتاى البارود .
- 1 بمدينة الدلنجات .
فتح الله فرع دمنهور امام ميدان النافورة .
6- محافظة الغربية (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- مدينة المحلة
- مدينة طنطا
- فتح الله فرع 9 ش حسن حسيب أمام كلية تجارة – طنطا.
7- محافظة كفر الشيخ (8 منفذ (4منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 2 مدينة كفر الشيخ
- مدينة دسوق
- اولاد رجب فرع مزلقان السلخانة-ابراج زهدى ش الدلتا.
8- محافظة المنوفية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- شبين الكوم ،قويسنا،بركة السبع، تلا،الشهدا،الباجور، اشمون،منوف،السادات.
9- محافظة دمياط (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- دمياط الجديدة
- فارسكور
- دمياط
- اولادرجب فرع سيتى جراند-مول المنطقة المركزية المرحلة الاولى ش جمال عبد الناصر دمياط الجديدة.
10- محافظة الدقهلية (23 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ش الجيش امام استاد المنصورة الرياضى
- مركز بلقاس بجوار كوبرى مستشفى بلقاس
- مركز شربين بجوار كوبرى المرور
- مركز اجا اما البنك الاهلى
- مركز ميت سلسيل بمركز الشباب
- مركز المنصورة بمركز شباب قرية بدواى
- قسم ميت غمر امام مدرسة الصياد
- بمدينة المنصورة وضواحيها
- اولاد رجب فرع المنصورة 2 امام استاد المنصورة
- فتح الله فرع شارع المشاية بجوار المحكمة المنصورة
11- محافظة الشرقية (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- قاعة جرفيه بمنطقة شارع الجلاء
- ارض (هابى لاند )الموجودة وسط مدينة فاقوس
- هايبر وان فرع العاشر من رمضان الكيلو 52 طريق اسماعيلية الصحراوى
- راية فرع الزقازيق برج الشانزليزية شارع الغشام القومية
12- محافظة القليوبية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- امام حى شرق شبرا الخيمة
- امام حى غرب شبرا الخيمة بجوار نادى المؤسسة العمالية
- حديقة الطفل بنهاية الفلل بمدينة بنها
- مكتبة غريب بميدان القناطر الخيرية
- هايبر الشرقية فرع ش 15 مايو – شبرا الخيمة ثان
- هايبر المحلاوى فرع مسطرد – شبرا الخيمة ثان
- الفرجانى فرع ش الجديد - شبرا الخيمة ثان
- مول العابد فرع طوخ – الكيلو 37 طريق مصر الاسكندرية الزراعى
- اولاد رجب فرع عبور شباب 22 ب – مول ابو المعاطى اسكان شباب
13- محافظة بورسعيد (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:
- بمنطقة مساكن اللنش - المناخ
14- محافظة الاسماعيلية (6 منفذ(منفذ ثابت،5 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ساحة مركز شباب الشيخ زايد ، قسم ثالث الاسماعيلية
15- محافظة السويس (5 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- منطقة الصباح دائرة قسم فيصل
- ميدان الأربعين
- أمام قسم السويس
- أمام محكمة السويس
- أمام قسم فيصل.
16- محافظة شمال سيناء (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:
- ش 23 يوليو أمام البنك الأهلي بجوار حديقة المالح
17- محافظة جنوب سيناء (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- حي النور ، الهضبة ، السوق التجاري ،طور سيناء
- عدد (500) شنطة مدرسية من جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري (مجانية)
- مع الدفع بسيارات للتجمعات البدوية
18- محافظة الفيوم (18 منفذ متحرك) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 2 سيارة قسم أول الفيوم – 2 سيارة قسم ثان الفيوم – 2 سيارة مركز الفيوم – 2 سيارة مركز اطسا – 2 سيارة مركز سنورس -2 سيارة مركز طامية – 2 سيارة مركز ابشواي – 2 سيارة مركز الشواشنة – 2 سيارة مركز يوسف الصديق
19- محافظة بنى سويف (6 منفذ(3منفذ ثابت،3متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- سرداق بميدان المديرية القديم
- ساحة السوق بمركز شرطة الواسطى
راية فرع ميدان المديرية القديم بجوار عمر أفندي أمام الصالون الأخضر.
20- محافظة المنيا (6 منفذ(2منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- معرض بمنطقة شارع الجمهورية بالمنيا
- راية فرع ش طه حسين خلف فندق ايتاب.
21- محافظة أسيوط (16 منفذ(12منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- مبنى الغردقة التجاري بأسيوط
- ميدان المجذوب بأسيوط
- ديروط ، القوصة،منفلوط،أبوتيج،صدفا ،الغنايم،أبنوب،الفتح،ساحل سليم،البداري
22- محافظة الوادى الجديد (4 منفذ (3منفذ ثابت،1متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- نادي الشرطة بمدينة الخارجة
- منطقة البساتين بمدينة الخارجة
- مكتبة خاصة بمنطقة المروة بمدينة الخارجة
23- محافظة سوهاج (11 منفذ (6منفذ ثابت،5متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- ميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج
- معرض شارع سيتي
- معرض بيع المصنوعات شرق كوبري أخميم
- معرض مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج
- راية فرع ش سيتي مول –جراند سيتي "سوهاج 1"
- راية فرع عمارات الأوقاف شركة بيع المصنوعات ش المدارس "سوهاج 2".
24- محافظة قنا (7منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- 33منافذ بمدينة قنا
- 1بمدينة نجع حمادي
- 1 بمدينة فرشوط.
- 1بمدينة قوص.
- 1بمدينة نقادة
25- محافظة أسوان (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- حديقة شيراتون .
- راية فرع 149ش كورنيش النيل أبراج زهرة أسوان بجوار غبور.
- راية فرع العقاد القطعة 83 حوض المنشية بندر أسوان .
26- محافظة البحر الأحمر (21 منفذ (10منفذ ثابت،11متحرك))) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- منطقة زرزارة الجديدة
- موقف سيارات قبلى
- الاسكان الاجتماعى الحرية 11
- 12 سوق الدهار ش الحرية
- شارع الاستاد
- ميدان السنترال
- شارع 68
- شارع السوق ( الغردقة، راس غارب ، سفاجا ، القصير ، مرسى علم ، حلايب ، شلاتين)
- اولاد رجب ، كارفور ، سبينز ، سمير وعلى المنصورة الجديدة، الاستاد الفجالة
- شادر بموقف السيارات والنقل الجماعى بالغردقة
27- محافظة الأقصر (10منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:
- دائرة قسم شرطة الاقصر
- دائرة مركز شرطة ارمنت
- دائرة مركز اسنا