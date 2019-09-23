أستاذ تمويل أمريكي: مصر تشهد حالة استقرار.. وعلاقتنا معهم إيجابية.. فيديو

قال روبرت مايكل أستاذ القانون والتمويل في جامعة سانت جونز الأمريكية، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت إيجابية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، مضيفا:" الإدارة الأمريكية الحالية تفضل وجود دور أكثر إيجابية مع الدول العربية وخاصة مع مصر".



وأضاف روبرت مايكل في تصريحات تليفزيونية أذاعتها الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر تشهد حالة من الاستقرار وعلاقات طيبة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن العنصر الحاسم بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية وهو ان نجعل الأمريكيين يفكرون في مصر ويتفهموا ما يميز مصر دون غيرها في مناخ المال والأعمال.



وتابع مايكل قائلا: "هناك معاملات تجارية مع مصر والرؤية تبدأ بالأمن والضمانات"، مضيفا: " مصر من الدول القادرة والقوية خاصة وأن هناك مشاحنات كثيرة حول مصر".

