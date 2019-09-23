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أخبار العالم

ترامب يكشف موعد لقائه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:00 م
الرئيس الأمريكي وزعيم
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية
شريف سيد
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن موعد لقائه المقبل بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال ترامب في إجابة على تساؤل الصحفيين داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك عن موعد لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ليجيب: "ربما يحدث قريبا".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يزور كوريا الشمالية، عقب تخطيه الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية في نهاية يونيو الماضي.

وصرح كيم آنذاك: "لقد قطع الرئيس ترامب للتو الخط الفاصل. لقد جعله ذلك أول رئيس أمريكي يزور بلادنا"، وأضاف بأن رؤية هذا الإجراء "تعبير عن استعداده (ترامب) للقضاء على كل الماضي المؤسف وفتح مستقبل جديد".

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