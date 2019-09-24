اليوم.. محاكمة 11 متهمًا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، محاكمة 11 متهمًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" الاستماع لشهود الإثبات.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.



وضمت الأحراز أسطوانة مدمجة بداخلها 75 صورة يبدو أنها من موقع الانفجار، وفي نهايتهم صورة لشخص مسجى على ظهره وعارٍ تماما من ملابسه إلا بعضها يستر عورته، ويبدو على وجهه اثار تفحم كامل.



كما ضمت مقطع يجمع جميع مقاطع اعترافات المتهم معتز مصطفى بعد اصطحابه لمكان الحادث.



كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.



ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.