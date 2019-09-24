إنقاذ طفلة من أسفل عجلات قطار بعد أن حملها والدها وقفز بها.. مشهد مرعب

كشف فيديو صادم لحظة سحب فتاة بعمر الـ 5 سنوات وهي على قيد الحياة من تحت عجلات قطار قبل ان تفرم اسفله، في مدينة نيويورك وذلك، بعد ان قفز والدها وهو يحمل ابنته بين ذراعيه أمام قطار ليلقى مصرعه في حادث انتحار.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لقى والد الفتاة ، الذي لم يكشف عن اسمه ، مصرعه صباح الاثنين حوالي الساعة الثامنة صباحًا عندما قفز أمام قطار رقم 4 في برونكس.



وبحسب صحيفة نيويورك بوست ، فإن الرجل البالغ من العمر 45 عامًا كان يحمل ابنته الصغيرة خلال حادث الانتحار الذي وقع في محطة طريق كينجسبريدج.



فيما أعلن وفاة الأب في مكان الحادث من قبل رجال الطوارئ.



ويوضح الفيديو الذي سجله أحد الركاب، اثنين من المتواجدين بمكان الحادث وهم يحاولون مساعدة الطفلة وإنقاذها من أسفل القطار بعد توقفه.



و شوهد الرجلان وهما يصلان للطفلة وهي تزحف من تحت القطار مرتديًا حقيبة ظهر وردية، لانقاذها من الحادث المؤلم.



