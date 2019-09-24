رئيس الوزراء يشارك فى احتفال السفارة السعودية بالقاهرة بعيدها الوطنى الـ 89

شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى الاحتفالية التى أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطنى الـ ٨٩ للمملكة، فى أحد مقاراتها بجاردن سيتى.





وأكد السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، علي عمق العلاقات بين مصر والسعودية ، وقال: "إنها خير علاقة أخوة".





وقال خلال كلمته بالاحتفالية، إن الملك عبد العزيز آل سعود هو من وضع لبنة العلاقات مع مصر عندما كانت مصر هي وجهته الأولى، وهو يشرع في بناء السياسة الخارجية للمملكة.





وأضاف السفير نقلى أن العلاقات بين البلدين، تشهد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي ، طفرة غير مسبوقة في تعزيز روح المحبة والسلام والوئام في خدمة القضايا العربية والاسلامية وتكريس الامن والسلم الدوليين.



