ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك فى احتفال السفارة السعودية بالقاهرة بعيدها الوطنى الـ 89

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:32 ص
صدى البلد
نادر سمير:
شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى الاحتفالية التى أقامتها السفارة السعودية بالقاهرة مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطنى الـ ٨٩ للمملكة، فى أحد مقاراتها بجاردن سيتى.

وأكد السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، علي عمق العلاقات بين مصر والسعودية ، وقال: "إنها خير علاقة أخوة".

وقال خلال كلمته بالاحتفالية، إن الملك عبد العزيز آل سعود هو من وضع لبنة العلاقات مع مصر عندما كانت مصر هي وجهته الأولى، وهو يشرع في بناء السياسة الخارجية للمملكة.

وأضاف السفير نقلى أن العلاقات بين البلدين، تشهد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي ، طفرة غير مسبوقة في تعزيز روح المحبة والسلام والوئام في خدمة القضايا العربية والاسلامية وتكريس الامن والسلم الدوليين.

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول العربية والأجنبية المقيمين بالقاهرة وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تحتفل بعيدها الوطنى.. 89 عاما على تأسيس المملكة.. استقبال ضيوف حفل سفارة القاهرة.. والملحقية الثقافية والطلاب يرفعون شعار همة حتى القمة

السعودية تحتفل بعيدها الوطنى الـ ٨٩ فى القاهرة

ترشيحاتنا

فيس بوك فضحهم.. تعرف على من يدير صفحة المقاول الهارب محمد علي ..فيديو

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

الأهلي يشتكي مرتضى منصور من جديد.. تفاصيل مثيرة

مرض هنا الزاهد.. اعرف السبب وموعد عودتها للقاهرة

أهانت البدينات فأصبحت منهم.. ريهام سعيد بـ مظهر صادم بعد زيادة وزنها ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور