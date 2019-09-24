ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اختبار القبول لتمهيدي ماجيستير اعلام عين شمس .. 30 سبتمبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
يعقد قسم علوم الاتصال والاعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس امتحان القبول في اللغة الأجنبية لطلاب تمهيدي ماجيستير يوم الاثنين 30 سبتمبر

ويشترط للتقديم اجتياز الطالب امتحان القبول في اللغة الأجنبية وحصول الطالب علي 14 درجة لكي يقبل وتكون الأولوية للدرجات الأعلي.

وحدد قسم الاعلام قبول 10 طلاب فقط من المصريين والوافدين، ويشترط حصول الطالب المتقدم علي تقدير جيد علي الأقل باحدي الجامعات المصرية في مجال التخصص أو ما يعادل هذا التقدير لخريجي الجامعات غير المصرية.

واوضح القسم انه لايقبل طلاب المقاصة الحاصلين علي تمهيدي ماجستير من الجامعات الأخرى وتشترط تفرغ الطالب عام اكاديمي كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الشروط والأوراق المطلوبة لتمهيدي ماجستير إعلام عين شمس

رسميا.. بدء الدراسة بجامعة الأزهر العام الجديد 2019-2020 .. 21 سبتمبر

اختبار القبول لتمهيدي ماجستير إعلام عين شمس.. 30 سبتمبر

اختبار القبول لتمهيدي ماجستير اعلام عين شمس.. 30 سبتمبر

عميد ألسن عين شمس تعلن شروط وتفاصيل التنسيق الداخلي لعام 2019-2020

الأوراق المطلوبة وشروط التقديم للتنسيق الداخلي بآداب عين شمس

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. فوز القطبين.. إصابة نجم الأهلي.. خناقة التوأم.. ميسي الأفضل

فيس بوك فضحهم.. تعرف على من يدير صفحة المقاول الهارب محمد علي ..فيديو

إعلامي يطالب محمد ناصر بـ الاعتذار لـ عمرو أديب لهذا السبب.. فيديو

حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019

شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان مثير.. منى زكي تشعل مواقع التواصل.. ومنة فضالي بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة