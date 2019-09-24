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ثقافة

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضين مساء اليوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر الأول فى السادسة بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بعنوان (ألواني )للفنانة مني سلام وبحضور الدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية.

يضم المعرض نحو 70 لوحة حيث تقوم الفنانه باضافة الالوان للوحات فريدة ومتميزة صممها متخصصون منها الكلاسيكي و الحديث و الواقعي مستخدمة أبسط الأدوات لتحديد معالمهاو اللون المناسب وتوزيع الضوء والظلال واضافة عنصر التجسيم والاحساس بثلاثية الابعاد لإضفاء الحياه عليها متناولة موضوعات متنوعة ما بين البورترية و الطبيعية و الفانتازي و غيرها وقد شاركت الفنانة في العديد من المعارض منها معرض دافنشي في دورته الثامنة الذي أقيم بجريدة الأهرام في أغسطس 2019 .

كما يفتتح معرض ( ألوان وموسيقى) للفنانة شفق الوكيل فى السابعة مساء بقاعة صلاح طاهر الذى يحتوي علي ٤٠ لوحة زيتية تعبر فيها الفنانة عن جمال الليل و روعة الأزهار وغموض الفانتازيا.

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