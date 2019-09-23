إنجازات الرئيس السيسي في الصحة.. القضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر لسرطان الثدي.. وحملة 100 مليون صحة القضاء فيرس سي.. ومنظومة التأمين الصحي الشامل

فيروس سي وسرطان الثدى الأبرز.. الصيادلة: إنجازات السيسي في قطاع الصحة حلم طال انتظاره

الأطباء: 100 مليون صحة كافية للاعتراف بإنجازات الرئيس الصيادلة: القضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر لسرطان الثدي من أهم انجازات الرئيس السيسي









أعرب عدد من أعضاء المهن الطبية، عن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الصحة ووصفوها بأنها تطور ونقلة حقيقة بالحياة الطبية والصحية للمرضى والطاقم الطبي.





وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن أهم الإنجازات للرئيس السيسي في مجال الصحة، هو علاج 1.5 مليون مريض بفيروس سي والقضاء نهائيا علي المرض بعد أن كنا الدولة رقم 1 عالميا فى معدلات الإصابة.





وأكد الشيخ، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن البدء في حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي تعد من أفضل الإنجازات التي سترحم امهات وسيدات من المرض الخبيث.





وأوضح نقيب القاهرة، أن الانجازات تبرز في مجال الدواء من خلال الموافقة علي إنشاء الهيئة المصرية للدواء، التي تسيطر علي حركة الدواء من بداية صناعة المادة الخام حتي بيعه للجمهور وتقضي علي السوق السوداء للأدوية .





وأفاد الشيخ، بان بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في مصر حلم طال انتظاره، وانجاز ينقل الحياة الصحية الي مكان رفيع المستوي يليق بأبناء الوطن.





قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن إنجازات الرئيس السيسي موجودة على أرض الواقع، وخاصة مجهودات مجال الصحة، من خلال حملة 100 مليون صحة التي تعد خطوة كافية للاعتراف بالإنجازات.





وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لولا حملة 100 مليون صحة، لتفاقمت أعداد مرضى الفيروسات الوبائية، وغير السارية ودفعت الدولة ملايين لعلاجها وللحد من انتشارها، مضيفا أنها جعلت المرضى أصحاء نافعين للوطن.





وأشار التوني، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ستوفر عناية كبيرة للمواطنين والمرضى، مضيفا أن تطبيقها يعد إنجازا غير مسبوق.





وأفاد التوني، أن مستشفيات مصر يوجد بها إحلال وتجديد وإنشاء جديد علي مستوي الجمهوريه، لكي تستوعب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن في محافظة المنيا جار إحلال وتجديد 4 مستشفيات بـ مراكز سملوط وملوي وبني مزار وديرمواس.





فيما قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن هناك إنجازات كثيرة للرئيس السيسي بمجال الصحة أهمها حملة ١٠٠ مليون صحة للقضاء علي فيروس سي.





وأضافت نقيب صيادلة الجيزة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الإنجازات حملات الكشف المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى القوافل الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية التي توفير الأدوية والأطباء للكشف علي المرضي في الأماكن الفقيرة.





أكدت هاشم، أن أفضل الإنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في بورسعيد وبيدخل الآن مدن القناة وسينتشر في محافظات الجمهورية.



