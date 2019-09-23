ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

إنجازات الرئيس السيسي في الصحة.. القضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر لسرطان الثدي.. وحملة 100 مليون صحة القضاء فيرس سي.. ومنظومة التأمين الصحي الشامل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:01 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد غالي
فيروس سي وسرطان الثدى الأبرز.. الصيادلة: إنجازات السيسي في قطاع الصحة حلم طال انتظاره
الأطباء: 100 مليون صحة كافية للاعتراف بإنجازات الرئيس
الصيادلة: القضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر لسرطان الثدي من أهم انجازات الرئيس السيسي


أعرب عدد من أعضاء المهن الطبية، عن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الصحة ووصفوها بأنها تطور ونقلة حقيقة بالحياة الطبية والصحية للمرضى والطاقم الطبي.

وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن أهم الإنجازات للرئيس السيسي في مجال الصحة، هو علاج 1.5 مليون مريض بفيروس سي والقضاء نهائيا علي المرض بعد أن كنا الدولة رقم 1 عالميا فى معدلات الإصابة.

وأكد الشيخ، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن البدء في حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي تعد من أفضل الإنجازات التي سترحم امهات وسيدات من المرض الخبيث.

وأوضح نقيب القاهرة، أن الانجازات تبرز في مجال الدواء من خلال الموافقة علي إنشاء الهيئة المصرية للدواء، التي تسيطر علي حركة الدواء من بداية صناعة المادة الخام حتي بيعه للجمهور وتقضي علي السوق السوداء للأدوية.

وأفاد الشيخ، بان بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في مصر حلم طال انتظاره، وانجاز ينقل الحياة الصحية الي مكان رفيع المستوي يليق بأبناء الوطن.

قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن إنجازات الرئيس السيسي موجودة على أرض الواقع، وخاصة مجهودات مجال الصحة، من خلال حملة 100 مليون صحة التي تعد خطوة كافية للاعتراف بالإنجازات.

وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لولا حملة 100 مليون صحة، لتفاقمت أعداد مرضى الفيروسات الوبائية، وغير السارية ودفعت الدولة ملايين لعلاجها وللحد من انتشارها، مضيفا أنها جعلت المرضى أصحاء نافعين للوطن.

وأشار التوني، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ستوفر عناية كبيرة للمواطنين والمرضى، مضيفا أن تطبيقها يعد إنجازا غير مسبوق.

وأفاد التوني، أن مستشفيات مصر يوجد بها إحلال وتجديد وإنشاء جديد علي مستوي الجمهوريه، لكي تستوعب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن في محافظة المنيا جار إحلال وتجديد 4 مستشفيات بـ مراكز سملوط وملوي وبني مزار وديرمواس.

فيما قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن هناك إنجازات كثيرة للرئيس السيسي بمجال الصحة أهمها حملة ١٠٠ مليون صحة للقضاء علي فيروس سي.

وأضافت نقيب صيادلة الجيزة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الإنجازات حملات الكشف المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى القوافل الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية التي توفير الأدوية والأطباء للكشف علي المرضي في الأماكن الفقيرة.

أكدت هاشم، أن أفضل الإنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في بورسعيد وبيدخل الآن مدن القناة وسينتشر في محافظات الجمهورية.

أشارت هاشم إلى أن الاهتمام بتطوير المستشفياتً وحث الصحة على الاهتمام بتدريب الفريق الطبي بالكامل عن طريق حضور المؤتمرات ودورات التدريب والبعثات للخارج إنجاز يرفع مستوى الخدمة الصحية. وأفادت بأن الإنجاز يكمن في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفيات وإدخال الحالات العاجلة طوارئ بالمستشفيات الاستثماري مجانا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول زيارة الوفد المصري لمنظمة الصحة العالمية

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة ملفات القطاع الصحي.. استعرض تقريرا حول زيارة منظمة الصحة العالمية..تابع موقف التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي..ونقل خبرة مصر في القضاء على فيروس سي لدول العالم

الصيادلة تستعيد هيبتها.. المهنة من أعمدة المنظومة الصحية.. مطالب بتدخل المسئولين لحل الأزمة.. وجمعية عمومية تضامنا مع بورسعيد

بورسعيد بداية الانطلاق.. التأمين الصحى الشامل حلم كل المصريين.. نواب: سيجعل المواطن يسدد 3% قيمة الاشتراك من الدخل العام.. ولولا توافر الإرادة السياسية لما كان سيتحقق هذا الإنجاز

الصحة العالمية تشكر مصر على إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى

فيروس سي وسرطان الثدى الأبرز.. الصيادلة: إنجازات السيسي في قطاع الصحة حلم طال انتظاره

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف

قرار عاجل من سموحة قبل لحظات من مواجهة الأهلي بالدوري

بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

فين البطانه .. جمهور مي عمر يهاجمها بسبب إطلالتها

تعليق مثير من طلعت يوسف بعد هزيمة الاتحاد أمام الزمالك فى الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد