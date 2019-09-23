11 طبيبا لحل مشكلة الصحة بمركز باريس في الوادي الجديد

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد يرافقها يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بجولة تفقدية لمركز باريس شملت مستشفى باريس المركزي لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى، حيث تأكدت من حل مشكلة عجز الأطباء وذلك بتوفير 11 طبيب بجميع التخصصات .



كما تفقدت خلال جولتها بالمستشفى أقسام غسيل الكلي والطوارئ والصيدلية ووحدة العلاج عن بعد ، حيث اطمأنت علي كفاءة الأجهزة ومدى الإستفادة منها ، وايضا التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة .



كما شملت الجولة تفقد الوحدات الصحية بقري درب الأربعين المرحلة الأولي والثانية ، حيث وجهت بتوفير سيارة إسعاف لخدمة أهالي القريتين الأولي والثانية ، ورفع كفاءة وتطوير عدد 2 مبنى استراحة بنقطة الإسعاف بالقرية الرابعة وتجهيزهما لاستخدامها كوحدة صحية لخدمة أهالي القريتين الثالثة والرابعة بدرب الأربعين .



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس بأنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء مستشفى جديدة بمدينة باريس، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا لدعم المستشفيات والوحدات الصحية بالتعاقد مع أطباء لسد العجز ببعض التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى النائية.

