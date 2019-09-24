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حوادث

حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بحلوان

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
محمد العيسوى
أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكشفت التحريات قيام المتهم وسبق إتهامة في القضية رقم 2492 لسنة 2014 مخدرات التل الكبير الإسماعيلية، بالاتجار في مسحوق الهيروين المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جراما.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

وتحرر المحضر وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها المتقدم.

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