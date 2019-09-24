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حوادث

تسليم متهم هارب من سجن 5 سنوات لمصلحة السجون

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
صورة أرشيفية - مصلحة
صورة أرشيفية - مصلحة السجون
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمرت نيابة حلوان بتسليم متهم، هارب من حكم قضائي بالسجن 5 سنوات، لمصلحة السجون.

وردت معلومات مفادها قيام المتهم؛ عاطل ومقيم شارع السلام، بحلوان البلد، هارب من السجن 5 سنوات في القضية رقم 2642 لسنة 2018 جنايات حلوان، مخدرات، بالاختباء داخل شقة سكنية بنفس المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه المعني بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها المتقدم.

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