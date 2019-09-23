لو سنك فوق 21 سنة دوّر على تحويشة العمر .. بنك مصر يوفر لعملائه خدمة حساب "تحويشة بزيادة" 



مميزات حساب تحويشة

معفى من المصاريف الإدارية

يمكن للعميل استرداد إجمالي المبلغ في حالة انتظام السداد مع دفع 25% فقط من مبلغ الادخار الشهري الثابت في الشهر الثاني عشر ويتحمل البنك الـ 75 % المتبقية

فئة الحساب 100 جنيه ومضاعفاتها

يمكن للعميل فتح أكثر من حساب

في حالة الاسترداد قبل 6 أشهر يتم رد المبلغ بدون إضافة عائد



الشروط اللازمة للتقديم:

أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة، بطاقة الرقم القومي سارية.. ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر خدمة العملاء 19888

يتيح بنك مصر لعملائه خدمة ادخار متميزة تعرف بـ "تحويشة بزيادة"، وهى عبارة عن حساب ادخاري متميز يساعد العميل على ادخار مبلغ ثابت كل شهر لمدة عام .