ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو سنك فوق 21 سنة دوّر على تحويشة العمر .. بنك مصر يوفر لعملائه خدمة حساب "تحويشة بزيادة" 

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
احمد عبد القوى - ميس رضا
يتيح بنك مصر لعملائه خدمة ادخار متميزة تعرف بـ  "تحويشة بزيادة"، وهى عبارة عن  حساب ادخاري متميز يساعد العميل على ادخار مبلغ ثابت كل شهر لمدة عام .

مميزات حساب تحويشة 
معفى من المصاريف الإدارية
يمكن للعميل استرداد إجمالي المبلغ في حالة انتظام السداد مع دفع 25% فقط من مبلغ الادخار الشهري الثابت في الشهر الثاني عشر ويتحمل البنك الـ 75 % المتبقية
فئة الحساب 100 جنيه ومضاعفاتها
يمكن للعميل فتح أكثر من حساب
في حالة الاسترداد قبل 6 أشهر يتم رد المبلغ بدون إضافة عائد

الشروط اللازمة للتقديم:
أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة، بطاقة الرقم القومي سارية..  ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر خدمة العملاء 19888

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

عائد شهري يصل لـ 10 سنوات.. تعرف على مزايا شهادات الادخار من بنك عوده

مين هيكسب المليون.. بنك عودة يطرح حملة جديدة لجذب العملاء.. تفاصيل وشروط

عائد يومى لمدة 10 سنوات.. تعرف على مزايا شهادات إدخار إميرالد من البنك العربي الإفريقي

تفاصيل عرض بنك قناة السويس لحاملي شهادة استثمار القناة

ترشيحاتنا

The Best.. لاعب ديبريسين المجرى يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حفل The best.. تعرف على التشكيلة المثالية لـ عام 2019

الرئيس السيسي: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

عائد الوديعة البنكية حلال أم حرام؟ .. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد