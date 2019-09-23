لو سنك فوق 21 سنة دوّر على تحويشة العمر .. بنك مصر يوفر لعملائه خدمة حساب "تحويشة بزيادة" 

يتيح بنك مصر لعملائه خدمة ادخار متميزة تعرف بـ "تحويشة بزيادة"، وهى عبارة عن حساب ادخاري متميز يساعد العميل على ادخار مبلغ ثابت كل شهر لمدة عام .
مميزات حساب تحويشة
معفى من المصاريف الإدارية
يمكن للعميل استرداد إجمالي المبلغ في حالة انتظام السداد مع دفع 25% فقط من مبلغ الادخار الشهري الثابت في الشهر الثاني عشر ويتحمل البنك الـ 75 % المتبقية
فئة الحساب 100 جنيه ومضاعفاتها
يمكن للعميل فتح أكثر من حساب
في حالة الاسترداد قبل 6 أشهر يتم رد المبلغ بدون إضافة عائد
الشروط اللازمة للتقديم:
أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة، بطاقة الرقم القومي سارية.. ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر خدمة العملاء 19888
مميزات حساب تحويشة
معفى من المصاريف الإدارية
يمكن للعميل استرداد إجمالي المبلغ في حالة انتظام السداد مع دفع 25% فقط من مبلغ الادخار الشهري الثابت في الشهر الثاني عشر ويتحمل البنك الـ 75 % المتبقية
فئة الحساب 100 جنيه ومضاعفاتها
يمكن للعميل فتح أكثر من حساب
في حالة الاسترداد قبل 6 أشهر يتم رد المبلغ بدون إضافة عائد
الشروط اللازمة للتقديم:
أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة، بطاقة الرقم القومي سارية.. ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر خدمة العملاء 19888