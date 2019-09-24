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بين الناس

نجلاء لـ وزارة التضامن: أمنيتي معاش شهري لأنفق على أطفالي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت المواطنة نجلاء علي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، مساعدتها لمواجهة ظروفها القاسية، بعدما هجرها زوجها وتركها، وقد أنجبت 4 من الأولاد، من بينهم 2 في المدرسة ومنهم المريض بزيادة كهرباء في المخ، علاوة على الإيجار المتراكم عليها، والذي لم تعد قادرة على سداده.

وتضيف أنها استدانت من كل من تعرفهم، لأنها لا تمتلك دخلا يكفيها، فهي معرضة للحبس بسبب تلك الديون، وتتمنى دخلا ثابتا أو معاشا شهريا يساعدها على مواجهة مصاعب الحياة.

وللتواصل مع الحالة ٠١٠١٥٤٥٤٥١٩

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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