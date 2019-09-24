نجلاء لـ وزارة التضامن: أمنيتي معاش شهري لأنفق على أطفالي

ناشدت المواطنة نجلاء علي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، مساعدتها لمواجهة ظروفها القاسية، بعدما هجرها زوجها وتركها، وقد أنجبت 4 من الأولاد، من بينهم 2 في المدرسة ومنهم المريض بزيادة كهرباء في المخ، علاوة على الإيجار المتراكم عليها، والذي لم تعد قادرة على سداده.



وتضيف أنها استدانت من كل من تعرفهم، لأنها لا تمتلك دخلا يكفيها، فهي معرضة للحبس بسبب تلك الديون، وتتمنى دخلا ثابتا أو معاشا شهريا يساعدها على مواجهة مصاعب الحياة.



وللتواصل مع الحالة ٠١٠١٥٤٥٤٥١٩



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