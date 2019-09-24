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حوادث

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المخدرات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

البداية تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث القاهرة اثناء تفقدهم للحاله الامنية بحى النزهة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 350 جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها المتقدم.

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