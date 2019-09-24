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بين الناس

نفسي أشوفه بيمشي تاني.. أب يناشد وزارة الصحة مساعدته في إجراء عملية لنجله

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد والد الطفل إسلام طارق محمد، البالغ من العمر ١٠ سنوات، ويقيم في بني سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدته في إجراء عملية جراحية لنجله.

وقال الأب في رسالته: "حدث لابنى كسر في الحوض، وتم إجراء عملية جراحية وعمل مسمار بالخطأ تسبب في تآكل وتدمير لمفصل الحوض، وتم عرضه على أكثر من طبيب متخصص لتشخيص الحالة، وأكدوا أنه يعاني من تآكل مزمن بعظام الفخذ اليسرى، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لإعادة بناء مفصل الفخذ"، مشيرا إلى أنه "أرزاقي" باليومية ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه وظروفه المادية والمعيشية لا تسمح بذلك.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٢٧٤٩٥١٦٣ - ٠١١٤٣٧٣٨٧٢٩

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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