نفسي أشوفه بيمشي تاني.. أب يناشد وزارة الصحة مساعدته في إجراء عملية لنجله

ناشد والد الطفل إسلام طارق محمد، البالغ من العمر ١٠ سنوات، ويقيم في بني سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدته في إجراء عملية جراحية لنجله.



وقال الأب في رسالته: "حدث لابنى كسر في الحوض، وتم إجراء عملية جراحية وعمل مسمار بالخطأ تسبب في تآكل وتدمير لمفصل الحوض، وتم عرضه على أكثر من طبيب متخصص لتشخيص الحالة، وأكدوا أنه يعاني من تآكل مزمن بعظام الفخذ اليسرى، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لإعادة بناء مفصل الفخذ"، مشيرا إلى أنه "أرزاقي" باليومية ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه وظروفه المادية والمعيشية لا تسمح بذلك.



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