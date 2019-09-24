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بين الناس

مسنة لوزارة الصحة: ابنتي في حاجة إلى العلاج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت المواطنة أميمة أحمد عباس، البالغة من العمر ٦٣ عامًا، وتقيم ١٩ ش أحمد عرابى الأميرية بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة لعلاج ابنتها قبل فوات الأوان وإنقاذها من الموت.

تقول أميمة في رسالتها: "أعاني من مرض نجلتى البالغة من العمر 19 عامًا، حيث إنها مولودة بعيب خلقى في عينها وضعف النظر، وضغوط في شبكية العين، وبعد علاج دام سنوات تدهورت الحالة إلى ضمور فى المخ وكهرباء زائدة، وظهرت أشياء غريبة مثل التشنجات".

وأضافت: "كل ما أحتاجه مساعدتى في علاج ابنتي، فأنا سيدة في العقد السادس من السن ولا أعمل، والأب معاق من زمن بعيد ويحتاج إلى الرعاية، ونحن لا نملك ثمن الفحوصات والإشاعات، ولذلك نناشد أصحاب الخير والقلوب الرحيمة أن يتم التواصل بمسئولي وزارة الصحة لمتابعة الحالة واتخاذ الفحوصات اللازمة وإجراءات العلاج قبل فوات الأوان وإنقاذ ابنتي من الموت".

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٧٢٧٠٩٢٢٣

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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