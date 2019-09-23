شمس أقدم شركة سياحة بالعالم تغرب.. توماس كوك الإنجليزية تعلن إفلاسها.. البطوطى: كارثة سياحية.. درويش: تركيا الأكثر تضررا.. وكيل الشركة فى مصر: إلغاء حجوزات 25.000 سائح

سعيد البطوطى: إفلاس توماس كوك كارثة سياحية

حسام درويش: أكثر المتأثرين من غلق توماس كوك السياحة التركية وكيل توماس كوك فى مصر: CAA الضامن لكافة المستحقات ولا مطالبات من السائحين إلغاء الحجوزات حتى شهر أبريل لعدد 25.000 سائح فقط





غابت شمس أقدم شركة سياحة بالعالم تأسست عام 1841 لتكون كارثة تخيم بظلالها على القطاع الدولى تمتد يدها لتطال لمحاولة عودة حوالي 600 ألف سائح مسافرين إلى موطنهم ليكونوا محتجزون في وجهات سياحية عدة حول العالم .





وتلقى ظلال اعلان توماس كوك الانجليزية إفلاسها ليكون الاكثر تضررا تركيا لتحرم من نحو 700 ألف سائح سنويا وفى اطار التاثر المتوقع نسرد أراء و تفاصيل المتخصصين ..





«200 مليون إسترليني»





قال الدكتور حسام درويش، الأمين عام المساعد بمنظمة السياحة العربية، إن سبب غلق شركة "توماس كوك" في إنجلترا؛ كان نتيجة طلبها دعم 200 مليون إسترلينى.





وأكد الدكتور حسام درويش، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن أكثر المتأثرين من غلق "توماس كوك"، هي السياحة التركية، وقد يؤدي إلى إفلاس الفنادق هناك، لافتا إلى أن تأثر مصر طفيف وقد لا يذكر.





وأشار الدكتور حسام درويش، إلى أن السائح قبل اتخاذ قرار السفر إلى أى مقصد سياحى يتخذ بعض الأمور، أبرزها الاطلاع على الإنترنت لرؤية المقصد السياحى الراغب فى زيارته، والاطلاع على الفنادق والأمان ومعايير الجودة والبرامج الاختيارية والخدمات والأسعار.





وأوضح الدكتور حسام درويش، أن الإنترنت يعد الوسيلة الأهم على الإطلاق للسائح، حيث أثبتت الإحصائيات أن قبل اتخاذ السائح قرار السفر وشراء برامج السياحة يستخدم الإنترنت 6 مرات.





ولفت الدكتور حسام درويش إلى أن الرابح الأكبر هو من يعمل "الاون لاين ترافيل ايجينت"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد استثمار للسياحة الإلكترونية بشكل قوى فى مصر، وفى إطار ذلك طالب بالتعمق فى ذلك العمل.





وأفاد بأن جزءًا كبيرًا من سياحتنا قائمة على الطيران الشارتر "منخفض التكاليف" ورحلات "all in clusive" مقدرا سعر الليلة السياحية بها يتراوح بين 16 و30 دولارًا، فى حال أن سائح "الاون لاين" تقدر ليلته السياحية بين 80 و150 دولار، حيث سيحصل على خدمات أرقى ويتجنب استغلال البعض للسائح.





« التكنولوجيا لن تفلس»





وفى نهاية حديثه، قال "البقاء للتكنولجيا.. التكنولوجيا لن تفلس، وعلينا تسخيرها لصالح مصر سياحيا".





« CAAتتولى تنظيم مغادرة السائحين»





وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووكيل شركة توماس كوك فى مصر إن سلطة الطيران المدني البريطانية( Civil Authority Authority) CAA، وهى هيئة حكومية إنجليزية ستتولى تنظيم مغادرة السائحين التابعين لشركة توماس كوك الإنجليزية في مصر كل علي حسب تاريخ المغادرة الخاص به، بعد إعلان الشركة عن إفلاسها.





وأضاف أن الشركة أرسلت خطابا للفنادق بأنها ستكون الضامن لكافة المستحقات وأنه لا يجب طلب أى مبالغ من السائحين.





« السياحة تتواصل مع السفارة»





ولفت حسام الشاعر إلى أن وزارة السياحة المصرية تقوم بالتواصل والتنسيق مع السفارة البريطانية في القاهرة للاطمئنان على كافة السائحين الإنجليز التابعين لشركة توماس كوك الموجودين بمصر لاستكمال رحلتهم وحتى عودتهم لبلادهم.





وسرد أن الشركة التي تم إفلاسها هي الشركة الموجودة في إنجلترا فقط، وباقي أفرع الشركة التابعة لشركة توماس كوك (ألمانيا -بلجيكا -هولندا -فرنسا -بولندا والدول الإسكندنافية) تعمل بطريقة طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك انجلترا.





«إلغاء حجوزات 25 الف سائح»





وأوضح حسام الشاعر أنه تم إلغاء الحجوزات التي تمت من خلال الشركة المفلسة في إنجلترا حتى شهر أبريل لعدد 25.000 سائح فقط.





وكانت شركة توماس كوك الإنجليزية أعلنت فجر اليوم إفلاسها بعد مناقشات بين المساهمين والممولين والتي لم تسفر عن اتفاق لزيادة رأسمال الشركة وإنهاء الأزمة المالية.





«كارثة سياحية»





من جانبة وصف الدكتور سعيد البطوطى أستاذ الإقتصاد الكلي وإقتصاديات السياحة في جامعة فرانكفورت والمستشار االاقتصادي في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية اعلان افلاس توماس كوك Thomas Cook بـ كارثة سياحية خاصة أنها أقدم شركة سياحية في العالم تأسست عام 1841 .





قالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة إن انهيار توماس كوك مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم.





وقالت إن الحكومة البريطانية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعمل على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، حيث يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150،000 مسافر في الخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم.





«القرار لايقتصر على مصر»





وتابعت: أن السفارة تعمل مع الحكومة المصرية في هذا الشأن وهذا قرار لا يقتصر على مصر.





واستكملت: من المتوقع أن ينضم أغلب السياح البريطانيين إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عودة رحلاتهم المحجوزة مسبقا.





واستطردت: تضمن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة إلى عملاء توماس كوك خلال الفترة المتأثرة بانهيار الشركة.





«نصائح لمسافرى توماس كوك»





نصحت المسافرين المتضررين بزيارة موقع thomascook.caa.co.uk ، أو الاتصال على +441753330330 إذا كنت مسافرًا بالخارج أو الاتصال على 03003032800 إذا كنت في المملكة المتحدة. "





«حرمان تركيا من نحو 700 ألف سائح»





فيما قال رئيس اتحاد الفنادق التركية، في مقابلة اليوم، إن انهيار "توماس كوك"، التي تعد أكبر شركة سياحية في العالم، قد يعني حرمان تركيا من نحو 700 ألف سائح يزورونها سنويا.



