أسلاك الكهرباء المكشوفة تثير ذعر سكان شارع محمد مخلوف بالدقي

يعانى أهالى شارع محمد مخلوف بالدقى من أخطار الأسلاك العارية التى توجد بالشارع وعلى الجدران، وتسيطر عليهم حالة من الفزع والخوف على أطفالهم ويستغيثون بالمسئولين من أجل تغطية هذه الأسلاك تجنبا لحدوث كارثة، فقد تتسبب هذه الأسلاك العارية في موت أى شخص في أى وقت.



يقول عم محمود ٥٦ عامًا، أحد سكان المنطقة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: أعمدة الإنارة مش شغالة منذ ثلاث سنوات، وكابلات الكهرباء تظهر من الجدران ونحن نخاف على أطفالنا من أن يتعرضوا إلى هذه الصواعق من الكهرباء التى تؤدى إلى الموت، وهذا الشعور ينتابنا ونعيش في خوف طوال الوقت.



وأضاف: أنا بخاف أنزل عيالى الشارع وحدهم بسبب أسلاك الكهرباء العارية التى تخرج من الجدران والأعمدة دون غطاء، ونحن نناشد المسئولين إصلاح الكابلات وتغطية الأسلاك وإنقاذنا من هذه الكارثة.



واختتم أهالى شارع محمد مخلوف بمنطقة الدقى بمناشدة المسئولين لحل هذه المشكلة وإرسال لجنة ووضع غطاء على الأعمدة والجدران التى بها الأسلاك العارية.



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