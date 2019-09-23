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محافظات

تنفيذ 50 منزلا ريفيا بتكلفة 5 ملايين جنيه في الوادي الجديد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:52 م
حنان مجدي نائب محافظ
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بمشروع إنشاء 50 منزلا ريفيا بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس في التوقيتات المحددة .

ويتم ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتوفير حياه كريمه للقرى الأكثر احتياجا ، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه بواقع 45 ألف جنيه للمنزل الواحد على مساحة 130م٢.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها اليوم لقري درب الأربعين والتي رافقها فيها يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس ، وذلك للتأكد من سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ،والاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما شددت مجدي علي ضرورة الانتهاء من تركيب جميع المرافق ، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة في الإنشاءات والتشطيبات بالشكل المطلوب .
تنفيذ 50 منزلا ريفيا بتكلفة 5 ملايين جنيه في الوادي الجديد
تنفيذ 50 منزلا ريفيا بتكلفة 5 ملايين جنيه في الوادي الجديد

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