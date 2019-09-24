ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.. تنفيذ مشروعات بدعم صندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط بتكلفة 609 مليون جنيه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
شاذلى عبد الفتاح
  • تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى
  • تنفيذ مشروعات بدعم صندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط بتكلفة 609 مليون جنيه
  • الحفاظ على الشكل الجمالى العام


تبذل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، جهودا متواصلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل دعم البنية والمرافق الأساسية ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وهو الذى يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية ما يتم تنفيذه من مشروعات ملموسة على أرض الواقع وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر للنهوض بالمنشآت الخدمية والبنية الأساسية لعاصمة الشباب الأفريقى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الإتجاه عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بإجمالى 14 مشروع فى قطاعات عديدة للمحافظة باعتمادات تصل لحوالي 609 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر ، بجانب 289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وقد حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد عامر رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب ممثل إدارة الأشغال العسكرية ، وأيضًا رؤساء المراكز ومديرى الصحة والإسكان والكهرباء وجهاز التعمير والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمالية والشباب والرياضة وشبكة المعلومات الجغرافية GIS والمكتب الفنى.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ فى الأعمال المتبقية بالمشروعات المختلفة من خلال التعاون بين كافة الجهات لنهوها طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها ، والتواصل المباشر فيما بينها والبعد عن الإجراءات الروتينية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل ولاسيما أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات ، فيما جارى العمل فى 7 مشروعات أخرى.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم كافة الجهات المعنية بإعداد بيان وافى عن ما تم تنفيذه من أعمال وما تبقى من أعمال أخرى والتوقيت الزمني لنموها على أن يراعى فيها الجدية والسرعة مع تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ لعرض الموقف بشكل كامل بمنتهى الشفافية خلال الاجتماع المقرر انعقاده الإثنين القادم وذلك بهدف تحقيق العوائد الإيجابية بشكل ملموس من هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن وهو ما يعود بالخير والنفع على المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشروعات وإدارة GIS ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز والطرق لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم بالمناطق المستهدف تنفيذ مشروعات تحيا مصر بها لتلافى أى عوائق لسير العمل، مع القيام بإعادة الشئ لأصله فى أى أعمال متعلقة بتركيب الشبكات أو الخطوط قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام.

وحرص محافظ أسوان خلال الإجتماع على مراجعة موقف كل مشروع تم أو جار العمل فيه لتحقيق التنسيق الفورى والسريع بين كافة الجهات المختصة وتذليل كافة العقبات أولًا بأول ، وكذا إنهاء كافة الموضوعات التى تحتاج إلى تعديلات فى التصميم أو توفير إاتماد لها حتى يتسنى الوصول للنموذج الأفضل الذى يتم تنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب.

مكلفًا بضرورة إبلاغ المحافظ شخصيًا بأى عراقيل أو مشاكل تخص عملية تنفيذ هذه المشروعات للتعامل السريع معها والتواصل مع المستوى الأعلى من أجل إنجازها على أكمل وجه وفى أقل وقت.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إنقاذ طفلة من أسفل عجلات قطار بعد أن حملها والدها وقفز بها.. مشهد مرعب

3 أطعمة تحرمك من ثواب صلاة الجماعة

أنا صاحب الكورة| سموحة ضد الأهلي.. أسباب تراجع مستوى الأحمر في افتتاح مباريات الدوري المصري.. فيديو

في الذكرى الـ 62 لافتتاح ملعب كامب نو.. 10 معلومات لا تعرفها عنه

بعد سنة جواز.. مديرة مدرسة ثانوية تخون زوجها مع طالب في أمريكا

اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

سبب مثير وراء استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي في 3 بطولات

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. لماذا غضبت من ابنتها سهير رمزي؟

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

فرح يتحول إلى معركة بالكراسي بين المعازيم .. لن تصدق ما حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور