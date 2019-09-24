لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.. تنفيذ مشروعات بدعم صندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط بتكلفة 609 مليون جنيه

تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى

تنفيذ مشروعات بدعم صندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط بتكلفة 609 مليون جنيه

الحفاظ على الشكل الجمالى العام









تبذل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، جهودا متواصلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل دعم البنية والمرافق الأساسية ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وهو الذى يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.





يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية ما يتم تنفيذه من مشروعات ملموسة على أرض الواقع وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر للنهوض بالمنشآت الخدمية والبنية الأساسية لعاصمة الشباب الأفريقى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وفى هذا الإتجاه عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بإجمالى 14 مشروع فى قطاعات عديدة للمحافظة باعتمادات تصل لحوالي 609 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر ، بجانب 289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.





وقد حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد عامر رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب ممثل إدارة الأشغال العسكرية ، وأيضًا رؤساء المراكز ومديرى الصحة والإسكان والكهرباء وجهاز التعمير والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمالية والشباب والرياضة وشبكة المعلومات الجغرافية GIS والمكتب الفنى.





وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ فى الأعمال المتبقية بالمشروعات المختلفة من خلال التعاون بين كافة الجهات لنهوها طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها ، والتواصل المباشر فيما بينها والبعد عن الإجراءات الروتينية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل ولاسيما أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات ، فيما جارى العمل فى 7 مشروعات أخرى.





وكلف اللواء أحمد إبراهيم كافة الجهات المعنية بإعداد بيان وافى عن ما تم تنفيذه من أعمال وما تبقى من أعمال أخرى والتوقيت الزمني لنموها على أن يراعى فيها الجدية والسرعة مع تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ لعرض الموقف بشكل كامل بمنتهى الشفافية خلال الاجتماع المقرر انعقاده الإثنين القادم وذلك بهدف تحقيق العوائد الإيجابية بشكل ملموس من هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن وهو ما يعود بالخير والنفع على المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.





وأعطى المحافظ توجيهاته بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشروعات وإدارة GIS ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز والطرق لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم بالمناطق المستهدف تنفيذ مشروعات تحيا مصر بها لتلافى أى عوائق لسير العمل، مع القيام بإعادة الشئ لأصله فى أى أعمال متعلقة بتركيب الشبكات أو الخطوط قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام.





وحرص محافظ أسوان خلال الإجتماع على مراجعة موقف كل مشروع تم أو جار العمل فيه لتحقيق التنسيق الفورى والسريع بين كافة الجهات المختصة وتذليل كافة العقبات أولًا بأول ، وكذا إنهاء كافة الموضوعات التى تحتاج إلى تعديلات فى التصميم أو توفير إاتماد لها حتى يتسنى الوصول للنموذج الأفضل الذى يتم تنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب.



