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بين الناس

الوحدة الصحية ببني برزة فى قنا خارج نطاق الخدمة .. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد عدد من أهالي قرية "بني برزة"، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤلين للتدخل لإنهاء أزمتهم المتافقمة من سوء أحوال الوحدة الصحية الوحيدة بالقرية وتدني الخدمات بها.


ويقول عمار حسين فى شكواه: إن الوحدة الصحية مجهزة ومؤهلة للعمل، لكن لا يوجد بها طبيب أو طاقم تمريض طبيب، مشيرين إلى أنه فور تعيين طبيب بها، لا يستمر لبضعة أيام وينقل لمكان آخر.
وطالب بالتصدي للإهمال وعدم الاهتمام بالقرية ووحدتها الصحية، خاصة وأن أقرب مستشفى توجد على بعد ٤٠ كيلو، والقرية يصل سكانها إلى٢٠ألف نسمة، وإذا مرض أحد الأهالي من الممكن أن يفارق الحياة قبل الوصول للمستشفى

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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