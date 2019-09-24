حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى.. وفاة طفل غرقا في ترعة بسوهاج

بعد إخلائها من التلاميذ.. ماس كهربائي وراء حريق مدرسة داود تكلا بنجع حمادي

وقع من فوق الحمار.. مصرع طفل غرقا في ترعة بسوهاج





شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أمس، مصرع رجل عجوز فى العقد السادس من عمره فى مشاجرة على أيدي محصل بالكهرباء "جاره " بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام للكشف الطبي عليها.





تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة موقف الجمهورية بدائرة القسم.





باشرت القيادات الأمنية دورها وتبين مصرع المدعو "فؤاد م. ا" 61 سنة في مشاجرة ومشادة كلامية على أيدي مع "محمد. ع. م" 30 سنة محصل كهرباء أدت الى تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي مما تسبب فى وفاته بالحال.





وتم التحفظ على الجثة ونقلها بسيارة إسعاف الى مشرحة مستشفي المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتم ضبط المتهم وسماع أقوال شهود العيان من الجيران وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.









كما أكدت تحريات المباحث بنجع حمادي، أن ماسا كهربائيا وراء حريق مدرسة داود تكلا بهجورة أدى إلى حدوث تلفيات محدودة بفصول المدرسة.





من جانبها أخلت الإدارة، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الاثنين، لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة التي أصابت بعض الفصول.





أكدت إدارة المدرسة، عدم وجود أي إصابات أو خسائر كبيرة بالمدرسة، وأن الحريق محدود تمتت السيطرة عليه خلال وقت وجير، نتيجة ماس كهربائى.





من جانبه قال أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن حريق محدود نشب بمدرسة داود تكلا وتمت السيطرة عليه في وقت مناسب، مع إخلاء المدرسة من الطلاب والطالبات لحين الانتهاء من إصلاح التلفيات.





فيما لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من فوق دابة داخل ترعة أثناء عبوره ممر مائي أعلى الترعة بدائرة مركز المنشاه، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفي المركزي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة المنشاه يفيد ورود بلاغ من "جمال.ف.ع" 29 عاما عامل ويقيم دائرة المركز بأنه أثناء امتطاء نجله "خالد.ج.ف" 7 سنوات تلميذ ويقيم بذات الناحية دابة وعبوره ممر مائي أعلي ترعة الجرجاوية دائرة المركز اختل توازنه وسقط بها مما أدى لغرقه تم انتشال الجثة ونفي الشبهة الجنائية.



