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ثقافة

طايع عبد اللطيف: تقييم الجامعات وفقا للنشاطات الطلابية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، هناك مهرجانات تعقد بالفعل هذا العام فى عدة جامعات، منها جامعة قناة السويس، وستستضيف جامعة عين شمس المهرجان الدولي والعربي للمسرح الجامعي، ويتم حصر جميع الموهوبين فنيا وثقافيا للرئاسة للاهتمام بهم وذويهم بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما قام طلاب محافظة الفيوم بتجميل المحافظة، وستقام ٤ مسابقات اختيار أفضل جامعة في التحول الرقمي .

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف، أن تقييم الجامعات سيتم حسب النشاطات الطلابية، وسيعقد بأسوان ملتقى تحت عنوان "الأسبوع العربي الأفريقي"، مشيرا إلى إطلاق مراكز لإعداد القادة في ٣ جامعات .

ووجه التحية لوزارة التضامن لإطلاق مشروع "مودة" لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال ملتقى الهناجر الثقافى الذى يقام تحت رعاية وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن" .

ضيوف الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

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