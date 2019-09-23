ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عبدالرازق دسوقي: شبابنا حائط صد لكل ما يحاك ضد مصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مستوى الجامعات المصرية والبحث العلمي في مصر وصل إلى مستوى مشرف، والخدمة الطبية لطلاب الجامعة أكثر بكثير مما يقدم لأعضاء هيئة التدريس، وهناك منظومة أنشطة طلابية، وهناك حدائق طلابية مفتوحة للاهتمام باللياقة البدنية للطلبة .

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن هناك حوارات ولقاءات مستمرة بين الطلبة وهيئة التدريس لنشر الوعي والثقافة بينهم، وهذا التوجه الجديد في التعليم لن يعجب الدول الكبرى، ولكن لا تقلقوا فشبابنا حائط صد لكل ما يحاك ضد مصر.

جاء ذلك منذ قليل خلال ملتقى الهناجر الثقافي الذى يقام تحت رعاية وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن".

ضيوف الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى الناعمة ودورها في مواجهة والإرهاب.. ندوة بملتقى الهناجر الجمعة

خلال ملتقى الهناجر الثقافي.. ناهد عبد الحميد: القوى الناعمة تجعلنا نتقبل الآخر بصدر رحب

خلال ملتقى الهناجر الثقافي.. طايع عبد اللطيف: بتكاتف واتحاد الجميع نساوي الكثير

التعليم والنهوض بالوطن في ملتقى الهناجر الثقافي.. الإثنين

"آليات التصدي للإرهاب من خلال التعليم".. ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافي

غدا.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في ملتقى التعليم والنهوض بالوطن بـ الهناجر الثقافي

ترشيحاتنا

أول رد من نور اللبنانية على تشابه فستانها مع منى زكى وأمينة خليل ..فيديو

بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

نص شكوي مجلس الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

الرئيس السيسي: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة