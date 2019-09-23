عبدالرازق دسوقي: شبابنا حائط صد لكل ما يحاك ضد مصر

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مستوى الجامعات المصرية والبحث العلمي في مصر وصل إلى مستوى مشرف، والخدمة الطبية لطلاب الجامعة أكثر بكثير مما يقدم لأعضاء هيئة التدريس، وهناك منظومة أنشطة طلابية، وهناك حدائق طلابية مفتوحة للاهتمام باللياقة البدنية للطلبة .



وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن هناك حوارات ولقاءات مستمرة بين الطلبة وهيئة التدريس لنشر الوعي والثقافة بينهم، وهذا التوجه الجديد في التعليم لن يعجب الدول الكبرى، ولكن لا تقلقوا فشبابنا حائط صد لكل ما يحاك ضد مصر.



جاء ذلك منذ قليل خلال ملتقى الهناجر الثقافي الذى يقام تحت رعاية وزير الثقافة، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن".



ضيوف الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.